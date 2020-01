Bezpečnosť účastníkov fóra o holokauste bude chrániť 10.000 policajtov

Jeruzalem 22. januára (TASR) - Bezpečnosť účastníkov Svetového fóra o holokauste, ktoré sa uskutoční v stredu a vo štvrtok v Jeruzaleme za účasti delegácií z takmer 50 štátov sveta, bude zaisťovať 10.000 príslušníkov izraelskej polície. Informoval o tom denník The Times of Israel.



Posilnenie ochrany podujatia súvisí aj najnovšou vlnou pokusov o útoky na území Izraela, ktoré podnikajú príslušníci alebo sympatizanti palestínskeho hnutia Hamas z pásma Gazy pomocou balónov so zariadeniami schopnými vzbĺknuť po dopade na zem. Ďalšie takéto zariadenia zneškodnili pyrotechnici v stredu v oblasti Sdot Negev pri hraniciach s pásmom Gazy.



Na 5. svetovom fóre o holokauste sa očakávajú delegácie zo 49 štátov sveta, pričom 41 z nich bude viesť hlava štátu. Ako najprominentnejších hostí The Times of Israel uviedol amerického viceprezidenta Mika Pencea, ruského prezidenta Vladimira Putina, britského princa Charlesa a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Medzi účastníkmi fóra budú aj štyria králi a lídri krajín ako Austrália, Kanada, Nemecko, Taliansko, Ukrajina či Argentína, ako aj vysoko postavení zástupcovia Európskej komisie, Európskej rady a Európskeho parlamentu.



Fórum s mottom "Pamätať na holokaust, bojovať proti antisemitizmu" sa koná pri príležitosti 75. výročia oslobodenia nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Organizujú ho kancelária izraelského prezidenta Reuvena Rivlina, hlavný izraelský pamätník obetí a hrdinov holokaustu v Jeruzaleme Jad va-šem a nadácia World Holocaust Forum Foundation, ktorá bola založená filantropom a aktivistom Mošem Kantorom pochádzajúcim z Moskvy.



Fórum bude mať dve časti — v stredu večer štátnu večeru podávanú prezidentom Rivlinom a slávnostným spomienkovým podujatím v pamätníku Jad va-šem. Uskutoční sa aj mnoho ďalších sprievodných akcií a neformálnych schôdzok politikov, pričom viacerí z nich budú mať počas návštevy Izraela aj vlastný program.