Bezpečnostní pracovníci na letisku v Británii budú štrajkovať

Londýn 18. marca (TASR) — Pracovníci starajúci sa o bezpečnosť na jednom z najvyťaženejších letísk v Európe, londýnskom Heathrowe, vstúpia v období veľkonočných prázdnin do desaťdňového štrajku za zvýšenie platov. Potrvá od 31. marca do Veľkonočnej nedele 9. Apríla, uviedla v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na oznámenie odborovej organizácie Unite.



K štrajku sa pripoja zamestnanci pracujúci na letiskovom termináli päť, ktorý využívajú výlučne aerolínie British Airways, ako aj tí, ktorí kontrolujú náklad vstupujúci na letisko.



Štrajk sa bude konať počas dvojtýždňových veľkonočných školských prázdnin, keď je nápor cestujúcich tradične zvýšený.



Odbory uviedli, že bezpečnostní pracovníci sú nútení konať, pretože ich platy už nestačia kryť zvyšujúce sa životné náklady.



Vedenie letiska Heathrow ponúklo zvýšenie miezd o desať percent, ale odborári to považujú v čase prudko stúpajúcej inflácie a zmrazovania miezd za nedostatočné. Súčasne kritizujú vysoké platy riaditeľa letiska a vrcholového manažmentu.



AP pripomenula, že inflácia v Spojenom kráľovstve vlani v októbri prudko vzrástla na 11,1 percenta. V januári síce klesla o jeden percentuálny bod, stále je však najvyššia za približne 40 rokov.



Vedenie letiska Heathrow na avizovaný štrajk reagovalo, že má pripravené pohotovostné plány na udržanie jeho prevádzky. „Vyhrážanie sa ľuďom prekazením ich zaslúžených dovoleniek štrajkom nezlepší dohodu (o platoch),“ uviedlo vo vyhlásení.



Britániou už niekoľko mesiacov otriasla vlna štrajkov štátnych zamestnancov.