Bezpečnostná rada OSN bude riešiť konflikt medzi Izraelom a Hamasom

New York 16. októbra (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov (BR OSN) bude v pondelok rokovať o prebiehajúcom konflikte medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Rokovania by sa mali začať o 18.00 h miestneho času (00:00 h SELČ), informuje agentúra AFP.



Podľa diplomatov sa budú prerokovávať dve protichodné rezolúcie. Prvú navrhlo Rusko, ktoré vyzýva na okamžité prímerie a agituje za nerušené dodávky humanitárnej pomoci pre Palestínčanov v pásme Gazy. V návrhu sa však nespomína hnutie Hamas, ktoré podniklo 7. októbra bezprecedentný útok proti Izraelu.



Na druhej strane stojí návrh rezolúcie navrhnutý Brazíliou, ktorý bezprostredne odsudzuje "teroristický" útok Hamasu, ako aj únos rukojemníkov radikálnymi militantmi do palestínskej enklávy. Zároveň "dôrazne vyzýva", aby sa palestínskym civilistom poskytli základné potreby a nalieha na zavedenie tzv. "humanitárnych prestávok" počas bojov s cieľom umožniť vstup humanitárnym pracovníkom.



Spojené štáty trvajú na tom, aby BR OSN útoky Hamasu odsúdila ako "teroristický čin", píše AFP.



Na prijatie rezolúcie je potrebných aspoň deväť hlasov z 15-člennej rady. Zároveň ju nesmie vetovať žiadny z piatich stálych členov, ktorými sú USA, Británia, Čína, Francúzsko a Rusko.



Nemenovaní diplomati sa podľa AFP domnievajú, že rokovania budú náročné - vzhľadom na to, že izraelsko-palestínsky konflikt pravidelne polarizuje názory členov BR OSN.



Izrael vyhlásil Hamasu vojnu deň po tom, čo militanti z tohto islamistického hnutia vpadli z pásma Gazy cez ťažko opevnenú hranicu na izraelské územie, kde zabili najmenej 1400 ľudí vrátane vojakov i civilistov.



Izrael v reakcii uvalil na pobrežnú enklávu blokádu a spustil masívne bombardovanie tejto oblasti, v dôsledku čoho zahynulo vyše 2750 ľudí a približne jeden milión obyvateľov Gazy je vysídlený.



V súčasnosti hrozí eskalácia konfliktu - Izrael sa pripravuje na pozemnú operáciu do pásma s cieľom zlikvidovať vojenské velenie a politické vedenie Hamasu, ako aj jeho ozbrojených stúpencov.