Bezpečnostná rada OSN bude vo štvrtok mimoriadne rokovať o Sýrii

New York 5. februára (TASR) - Bezpečnostná rada OSN sa vo štvrtok stretne na mimoriadnom zasadnutí pre situáciu v Sýrii. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Zasadnutie si spoločne vyžiadali Spojené štáty, Francúzsko a Británia a bude otvorené verejnosti.



O situácii v Idlibe na severozápade Sýrie bude informovať osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen.



V uplynulých dňoch zahynulo v regióne pri ostreľovaniach medzi sýrskymi a tureckými jednotkami viac ako 20 ľudí.



Situácia sa v oblasti zhoršuje od začiatku ofenzívy sýrskej vlády podporovanej Ruskom z polovice januára, ktorá si vyslúžila ostrú kritiku zo strany tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.



"Pokiaľ sa (sýrsky) režim nestiahne, Turecko bude musieť vziať veci do vlastných rúk," varoval v stredu Erdogan.



Generálny tajomník OSN António Gutteres v utorok vyzval na "zastavenie násilia" v Idlibe.



Ruskom podporované sýrske vládne sily a milície v posledných týždňoch znovu dobyli desiatky dedín v Idlibe, poslednej bašte protivládnych povstalcov - to donútilo obyvateľov utekajúcich pred bojmi premiestniť sa bližšie k tureckej hranici a zhoršilo humanitárnu krízu v oblasti.