Bezpečnostná rada OSN je znepokojená incidentom v Gaze

New York 3. marca (TASR) — Bezpečnostná rada OSN vyjadrila "hlboké znepokojenie" nad smrťou desiatok ľudí počas distribúcie humanitárnej pomoci palestínskym civilistom v meste Gaza. "Členovia rady zdôrazňujú potrebu prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry," uviedol orgán OSN vo vyhlásení zverejnenom v sobotu v New Yorku.



Všetky strany konfliktu musia podľa vyhlásenia dodržiavať medzinárodné právo a nesmú odopierať potravinovú pomoc civilnému obyvateľstvu v Pásme Gazy.



V dokumente sa konštatuje, že BR OSN berie na vedomie, že izraelská strana udalosť zo štvrtka vyšetruje.



Podľa predstaviteľov palestínskeho militantného hnutia Hamas bolo vo štvrtok ráno v meste Gaza zabitých viac ako sto ľudí, keď izraelskí vojaci spustili paľbu do davu pri rozdeľovaní humanitárnej pomoci. Ďalšie stovky ľudí utrpeli zranenia.



Predstaviteľ izraelskej armády pripustil, že vojaci, ktorí sa cítili „v ohrození“, vypálili „obmedzený“ počet výstrelov. Podľa neho sa okolo kamiónov s pomocou tlačili tisíce ľudí, niektorých nákladné autá zrazili.



Po tlačenici v Gaze sa Bezpečnostná rada OSN zišla na mimoriadnom zasadnutí za zatvorenými dverami. Zástupcovia 15 členských štátov sa však nedokázali dohodnúť na spoločnom vyhlásení. Podľa diplomatických zdrojov boli USA proti pripísaniu viny za incident Izraelu.