Bezpečnostná rada OSN mimoriadne rokovala o situácii v Jeruzaleme

New York 10. mája (TASR) - Bezpečnostná rada OSN v pondelok mimoriadne zasadala v súvislosti so situáciou v Jeruzaleme, nevydala však žiadne stanovisko. Podľa diplomatov by boli verejné vyhlásenia kontraproduktívne, informuje agentúra AFP.



Videokonferencia prebehla za zatvorenými dverami. Spojené štáty podľa diplomatických zdrojov uviedli, že "pracujú v zákulisí" v záujme upokojenia situácie a "nie je isté, či by bolo v tejto chvíli akékoľvek vyhlásenie prospešné".



Zasadanie Bezpečnostnej rady prišlo po tom, čo americký poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan telefonoval s izraelským rezortným partnerom a vyjadril "závažné obavy" ohľadne izraelského vysťahovávania Palestínčanov v Jeruzaleme, ktoré prispelo k podnecovaniu napätia.



Návrh rezolúcie podľa AFP vyzýva Izrael na "ukončenie aktivít osadníkov, ako aj ukončenie demolačných aktivít a vysťahovávania" vrátane východného Jeruzalema.



Nórsky návrh bol podaný spolu s nestálym členom BR OSN Tuniskom, ktoré zasadanie zvolalo, a s Čínou. Členovia Bezpečnostnej rady by v návrhu vyjadrili "vážne znepokojenie v súvislosti s eskaláciou napätia a násilia v okupovanom Predjordánsku vrátane východného Jeruzalema".



Návrh, ktorý je krokom k rezolúcii, tiež vyzýva na "zdržanlivosť, upustenie od provokatívnych činov i rétoriky a udržiavanie a rešpektovanie historického statusu quo a svätýň".



Americká misia pri OSN pondelkové zasadanie Bezpečnostnej rady bezprostredne nekomentovala.