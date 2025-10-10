< sekcia Zahraničie
Bezpečnostná rada OSN na žiadosť Venezuely prerokuje jej obavy z USA
Zasadnutie sa uskutoční v čase zvýšeného napätie medzi oboma štátmi.
Autor TASR
Caracas 10. októbra (TASR) - Mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN sa uskutoční v piatok o 21.00 h SELČ. Požiadala oňho Venezuela pre podľa nej rastúce hrozby zo strany Spojených štátov. Agentúre AFP to v piatok povedali nemenovaní diplomati, informuje TASR.
Zasadnutie sa uskutoční v čase zvýšeného napätie medzi oboma štátmi. Stíhačky USA nedávno preleteli pri pobreží Venezuely a Trumpova administratíva do Karibiku vyslala vojnové lode v rámci snahy bojovať proti pašovaniu drog.
Venezuelské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtkovom vyhlásení uviedlo, že americké údery v medzinárodných vodách, pri ktorých zahynulo v uplynulých týždňoch najmenej 21 osôb, ohrozujú „mier, bezpečnosť a medzinárodné a regionálnu stabilitu“.
Caracas chce, aby Bezpečnostná rada OSN situáciu prerokovala a prípadne „vypracovala odporúčania na potlačenie akýchkoľvek agresívnych plánov“ zo strany Washingtonu. USA disponujú ako stály člen rady právom veta. Žiadosť Venezuely o mimoriadne zasadnutie podľa diplomatov podporili Rusko a Čína, ako ďalší dvaja stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN.
Americký prezident Donald Trump v liste adresovanom Kongresu minulý týždeň uviedol, že Spojené štáty sú v ozbrojenom konflikte s drogovými kartelmi. Tie označil za „nezákonných bojovníkov“, na ktorých sa z pohľadu medzinárodného humanitárneho práva nevzťahujú ženevské dohovory.
V septembri americká armáda vykonala tri útoky proti lodiam, ktoré údajne pašovali v Karibiku drogy. Najmenej dva zasiahli plavidlá pôvodom z Venezuely smerujúce do USA. Spojené štáty okrem toho nasadili do Karibiku malú námornú flotilu a do Portorika presunuli stíhacie lietadlá F-35.
Washington si podľa AFP vybral Caracas za hlavný cieľ svojho boja proti obchodovaniu s drogami, hoci väčšina nelegálnych opiátov ktoré sa dostávajú do USA, pochádza z Mexika alebo sa cezeň prepravuje.
