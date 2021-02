Bezpečnostná rada OSN nariadila vyslanie pozorovacieho tímu do Líbye

Na archívnej snímke zo 17. januára 2020 Chalífa Haftar. Foto: TASR/AP

New York 4. februára (TASR) - Bezpečnostná rada OSN vo štvrtok nariadila generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi, aby vyslal do Líbye pozorovateľov, ktorí budú monitorovať dodržiavanie prímeria. Informovala o tom tlačová agentúra AFP." uviedla rada v liste adresovanom Guterresovi.Líbyu sužuje občianska vojna od roku 2011, keď povstanie podporené Severoatlantickou alianciou (NATO) viedlo k zosadeniu a zabitiu dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího.Kontrola nad touto severoafrickou krajinou je v súčasnosti rozdelená medzi vládu národnej jednoty so sídlom v hlavnom meste Tripolis a jej rivala na východe krajiny - Snemovňu reprezentantov, jednokomorový parlament s podporou vojenského veliteľa Chalífu Haftara. Ten v roku 2019 spustil neúspešnú ofenzívu s cieľom obsadiť Tripolis.Krehké prímerie dohodnuté minulý rok v októbri v Ženeve sa prevažne dodržiava, a to napriek Haftarovým hrozbám, že obnoví boje.Bezpečnostná rada OSN v danom liste ďalej uviedla, že do 45 dní očakáva hlásenie o prípravách vykonaných predsunutým tímom, ako aj praktické návrhy na úpravu a doplnenie mandátu misie OSN v Líbyi.Guterres koncom vlaňajška v liste vyzval na vytvorenie neozbrojenej pozorovacej skupiny pre Líbyu, ktorá by mala pozostávať z civilistov a vyslúženého vojenského personálu z krajín Africkej únie, Európskej únie a Ligy arabských štátov (LAŠ).Veľkosť tejto skupiny však Guterres nespresnil.Vyslanie pozorovateľov dodržiavania prímeria sa vykonáva so súhlasom strán v Líbyi. Očakáva sa, že predsunutý tím pozorovacích síl bude pozostávať z približne 30 ľudí, uviedli diplomatické zdroje.