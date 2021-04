Bezpečnostná rada OSN odsúdila násilie voči civilistom v Mjanmarsku

New York 2. apríla (TASR) - Bezpečnostná rada (BR) OSN vo štvrtok jednohlasne odsúdila násilné zásahy voči demonštrantom v Mjanmarsku, ktoré si už podľa aktivistov vyžiadali vyše 500 životov. Informovala o tom agentúra AFP.



"Členovia Bezpečnostnej rady vyjadrili hlboké znepokojenie nad rapídne sa zhoršujúcou situáciou (v Mjanmarsku) a ostro odsúdili používanie násilia voči účastníkom pokojných protestov a nad smrťou stoviek civilistov, medzi ktorými sú aj ženy a deti," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré prijatie iniciovala Británia.



Schválené znenie však bolo oproti pôvodnému návrhu zmiernené, aby sa vyhovelo požiadavkám Číny, ktorá je hlavným zahraničným spojencom Mjanmarska. Konečný text vyhlásenia je výsledkom dvojdňových náročných rokovaní, píše AFP.



Peking nesúhlasil s tým, aby sa v texte explicitne hovorilo o "zabití" stoviek ľudí. Namiesto toho sa v ňom píše len o "smrti" stoviek civilistov.



Pôvodný návrh tiež hovoril o "pripravenosti (BR) zvážiť ďalšie kroky", čo by naznačovalo možnosť uvalenia medzinárodných sankcií voči mjanmarskej vojenskej junte. Táto časť sa napokon do schváleného návrhu nedostala.



Diplomati však považujú za úspech, že vrcholný orgán OSN dokázal vyjadriť k situácii v Mjanmarsku jednotný postoj. Od vojenského prevratu, ku ktorému došlo v tejto krajine juhovýchodnej Ázie 1. februára, už BR schválila tri jednohlasné stanoviská k tamojšiemu dianiu. Na vývoj v Mjanmarsku to však malo podľa AFP len malý vplyv.



Zosadená mjanmarská líderka Aun Schan Su Ťij, ktorú junta drží v domácom väzení, bola obvinená už z viacerých trestných činov, najnovšie z porušenia zákona o štátnych tajomstvách pochádzajúceho ešte z koloniálnej éry, informovali vo štvrtok jej právni zástupcovia. Vznesené obvinenia majú podľa nich pripraviť cestu k tomu, aby mohla byť Su Ťij oficiálne zakázaná politická činnosť.



Protesty proti prevratu v Mjanmarsku napriek brutálnym zákrokom bezpečnostných síl neutíchajú. Podľa správ aktivistov si zákroky vyžiadali už najmenej 535 životov. V snahe sťažiť organizovanie demonštrácií mjanmarské úrady vo štvrtok nariadili miestnym operátorom vypnúť bezdrôtové pripojenie na internet.



Osobitná vyslankyňa OSN pre Mjanmarsko Christine Schranerová Burgenerová v stredu na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady vyzývala na rázne kroky voči mjanmarskej junte. Zároveň varovala, že tamojšia kríza môže prerásť do rozsiahleho krviprelievania alebo občianskej vojny.