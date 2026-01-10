< sekcia Zahraničie
Bezpečnostná rada OSN plánuje mimoriadne zasadnutie o Ukrajine
Autor TASR
New York 10. januára (TASR) - Bezpečnostná rada OSN podľa aktualizovaného programu plánuje na pondelok stretnutie, počas ktorého sa bude venovať situácii na Ukrajine. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Ruská federácia dosiahla novú úroveň vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti svojím terorom proti civilistom,“ uviedol ukrajinský veľvyslanec pri OSN Andrij Melnyk v liste BR OSN, do ktorého v piatok nahliadla francúzska agentúra.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko zároveň v piatok informoval, že najnovšie ruské útoky zanechali polovicu obytných budov v meste bez kúrenia pri teplotách pod bodom mrazu.
Kremeľ tiež potvrdil, že po druhýkrát od začiatku vojny vo februári 2022 použil aj hypersonickú balistickú raketu stredného doletu Orešnik (Lieska). Pri útokoch zahynuli štyri osoby.
„Takýto útok predstavuje vážnu a bezprecedentnú hrozbu pre bezpečnosť európskeho kontinentu,“ píše sa tiež v liste ukrajinského veľvyslanca.
Žiadosť Ukrajiny o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN podporilo šesť členov – Francúzsko, Lotyšsko, Dánsko, Grécko, Libéria a Spojené kráľovstvo, uviedli diplomatické zdroje pre agentúru AFP.
