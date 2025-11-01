Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 1. november 2025Meniny má Denisa a Denis
< sekcia Zahraničie

Bezpečnostná rada OSN podporila plán na autonómiu Západnej Sahary

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bezpečnostná rada predtým vyzvala Maroko, Front Polisario, Alžírsko a Mauritániu, aby obnovili rokovania s cieľom dosiahnuť širšiu dohodu.

Autor TASR
New York 1. novembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN v piatok hlasovala za rezolúciu predloženú Spojenými štátmi, ktorá podporuje marocký plán autonómie Západnej Sahary ako „najrealizovateľnejšie“ riešenie pre toto sporné územie, a to aj napriek nesúhlasu Alžírska. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Západná Sahara je rozsiahla bývalá španielska kolónia bohatá na nerastné suroviny, ktorú z väčšej časti kontroluje Maroko. Už desaťročia si ju však nárokuje hnutie Front Polisario, podporované Alžírskom, ktoré usiluje o jej nezávislosť.

Bezpečnostná rada predtým vyzvala Maroko, Front Polisario, Alžírsko a Mauritániu, aby obnovili rokovania s cieľom dosiahnuť širšiu dohodu.

Z iniciatívy administratívy Donalda Trumpa však rada v uznesení podporila plán, ktorý pôvodne predložil Rabat ešte v roku 2007, a podľa ktorého by Západná Sahara mala autonómiu pod výlučnou suverenitou Maroka.

V uznesení, ktoré bolo prijaté pomerom hlasov 11, nikto nebol proti a traja sa zdržali hlasovania – pričom Alžírsko sa odmietlo zúčastniť – sa uvádza, že autonómia Západnej Sahary pod marockou suverenitou by mohla byť základom pre akékoľvek budúce rokovania o vyriešení tohto medzičasom 50-ročného konfliktu.

Trump ešte počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2020 uznal nárok Maroka na Západnú Saharu po tom, čo Maroko normalizovalo vzťahy s Izraelom, čím sa dosiahol hlavný diplomatický ciele pre Rabat aj Washington, píše AFP.

Podporu marockej zvrchovanosti nad týmto územím odvtedy podporili aj Španielsko, Francúzsko, Británia a Nemecko.

Vyslanec OSN pre Západnú Saharu Staffan de Mistura privítal snahy USA o vyriešenie tohto problému, zároveň však vyjadril obavy z nedostatku detailov v marockom pláne.

„Skutočná autonómia pod marockou suverenitou by mohla predstavovať najrealistickejšie riešenie,“ uvádza sa v rezolúcii BR OSN. Alžírsky veľvyslanec Amar Bendjama podotkol, že text „verne alebo dostatočne neodráža doktrínu OSN o dekolonizácii“.

Rezolúcia prijatá v piatok vyzýva generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa a de Misturu, aby viedli rokovania na základe tohto plánu s cieľom dosiahnuť vzájomne prijateľnú dohodu. Taktiež predlžuje mierovú misiu OSN v Západnej Sahare o ďalší rok, dodáva AFP.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal november?

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom Slovákov

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

ULICAMI BRATISLAVY: Letecké katastrofy - Zlaté piesky aj Husákova žena