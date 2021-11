Bezpečnostná rada OSN predĺžila mandát misie EÚ v Bosne o jeden rok

New York 4. novembra (TASR) - Bezpečnostná rada (BR) OSN v stredu jednomyseľne odhlasovala predĺženie mandátu vojenskej misie EÚ v Bosne a Hercegovine o jeden rok, a to aj napriek nesúhlasu Ruska s existenciou postu vysokého predstaviteľa OSN v tejto balkánskej krajine. Informovala o tom agentúra AFP.



Rusko už skôr pohrozilo vetom v Bezpečnostnej rade OSN v súvislosti s vymenovaním nemeckého politika Christiana Schmidta za vysokého predstaviteľa OSN v Bosne a Hercegovine.



Schmidt však nebol pozvaný na stredajšie zasadnutie BR OSN, aby jej predložil svoju správu, čo podľa pozorovateľov mohol byť ústupok, aby Rusko zahlasovalo za obnovenie misie EUFOR Althea, ktorá má približne 600 príslušníkov a v roku 2004 prevzala úlohu od mierovej misie NATO, poznamenala AFP.



Schmidt v nedávno na verejnosť uniknutej hodnotiacej správe uviedol, že Bosna je vystavená bezprostrednému nebezpečenstvu rozpadu a existuje veľmi reálna hrozba návratu ozbrojeného konfliktu.



"Bosna čelí najväčšej existenčnej hrozbe v povojnovom období," uviedol Schmidt vo svojej prvej správe od nástupu do funkcie v auguste tohto roka. Vysoký predstaviteľ OSN spresnil, že ak srbskí separatisti splnia svoj sľub a obnovia vlastnú armádu, rozdelia tým ozbrojené sily na dve časti. V takom prípade bude podľa Schmidta nutné poslať do krajiny viac príslušníkov zahraničných mierových síl.



Bosnianska armáda vznikla v roku 2006 pod taktovkou medzinárodného spoločenstva a v súčasnosti má približne 10.000 vojakov a civilných zamestnancov. Jej vznik bol všeobecne vnímaný ako kľúčový krok smerom k územnej integrite Bosny.



Bosna a Hercegovina so svojimi tromi hlavnými etnickými skupinami – Bosniakmi (Moslimami), Srbmi a Chorvátmi – je riadená zložitou administratívou, na čele ktorej stojí trojčlenné predsedníctvo. Jeho srbský člen Milorad Dodik koncom septembra vyhlásil, že bosnianski Srbi chcú do niekoľkých mesiacov vytvoriť vlastnú armádu.



Podľa Schmidta môžu Dodikove vyhrážky "ohroziť nielen mier a stabilitu krajiny a regiónu, ale môžu viesť aj k zrušeniu Daytonskej mierovej zmluvy", ktorá v roku 1995 ukončila bosniansku vojnu. Dodik často vyzýva na odtrhnutie Republiky srbskej, tvrdiac, že Bosna je "experimentom medzinárodného spoločenstva".



Úlohou mierovej misie EUFOR Althea je dohliadať na implementáciu Daytonskej dohody. Podľa denníka Guardian má misia v súčasnosti okolo 700 členov. Doterajší mandát 15-člennej rady pre tieto stabilizačné sily vyprší v piatok.