Bezpečnostná rada OSN predĺžila pôsobenie mierových síl v Bosne

New York 3. novembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN sa v stredu jednomyseľne zhodla na predĺžení pôsobenia európskych mierových síl v Bosne a Hercegovine, hoci Rusko vyjadrilo určité výhrady. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Schválenie BR OSN umožňuje Európskej únii predĺžiť pôsobenia vojenských síl EUFOR Althea o rok a zabezpečiť napĺňanie Daytonských dohôd z roku 1995, ktoré ukončili trojročnú bosniansku vojnu.



Zástupkyňa stáleho predstaviteľa Ruska pri OSN Anna Evstigneeva uviedla, že jej krajina podporila rezolúciu o predĺžení, pretože ide "odpolitizovanú" a "čisto technickú" záležitosť.



"Zároveň by sme chceli ešte raz povedať, že nás znepokojuje neopodstatnené a stále nevysvetlené zdvojnásobenie kontingentu EUFOR v roku 2022,“ povedala.



V deň, keď Rusko napadlo Ukrajinu (24. februára), EUFOR oznámil nasadenie ďalších 500 vojakov do Bosny a Hercegoviny, aby posilnili 600 členný kontingent na mieste.



V apríli americký minister zahraničných vecí Antony Blinken povedal, že Západ skúma možnosti na zotrvanie stabilizačných síl v Bosne pre prípad, že by ich Rusko zablokovalo v OSN.



Koncom októbra vodca bosnianskych Srbov Milorad Dodik povedal, že požiada ruského prezidenta Vladimira Putina, aby podporil pokračovanie misie EUFOR Althea, aby na jej miesto nemuseli prísť sily NATO.



Bosna a Hercegovina, ktorú riadi tripartitné predsedníctvo bosnianskych Chorvátov, Moslimov a Srbov, má záujem o členstvo v Severoatlantickej aliancii. Bosnianskosrbskí lídri však túto myšlienku ostro odmietajú.