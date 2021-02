Bezpečnostná rada OSN privítala zvolenie prechodnej vlády Líbye

New York 10. februára (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v noci na stredu privítala zvolenie prechodnej vlády Líbye a vyzvala na pokračovanie v príprave decembrových prezidentských a parlamentných volieb. Informovala o tom agentúra DPA.



Delegáti súperiacich líbyjských frakcií zvolili 5. februára dočasného predsedu vlády a trojčlennú prezidentskú radu - títo ľudia povedú krajinu do parlamentných a prezidentských volieb naplánovaných na 24. decembra. Po voľbách prechodnú vládu nahradí demokraticky zvolená vláda. Rokovania sa konali vo švajčiarskej Ženeve pod záštitou OSN.



Za dočasného premiéra zvolili politického aktivistu a podnikateľa Abdala-Hámida Muhammada Dbaibu a za dočasnú hlavu prezidentskej rady bývalého veľvyslanca v Grécku Muhammada Manfího.



BR OSN označila dohodu za dôležitý míľnik pre politický proces v krajine. Zároveň vyzvala všetky strany konfliktu v Líbyi, aby dodržiavali zbrojné embargo OSN uvalené na tento severoafrický štát, ako aj dohodnuté prímerie. Takisto žiada všetky zahraničné sily a žoldnierov, aby sa z Líbye stiahli.



Dočasné orgány by podľa BR OSN mali rýchlo zostaviť inkluzívnu vládu a pokračovať v príprave na decembrové voľby.



Líbya upadla do chaosu v roku 2011 po zvrhnutí bývalého diktátora Muammara Kaddáfího. Má v súčasnosti dve súperiace vlády - vládu podporovanú OSN v metropole Tripolis a ďalšiu na východe krajiny v meste Tobruk, ktorá je lojálna vojenskému veliteľovi Chalífovi Haftarovi. Krajina sa stala zástupným bojiskom súperiacich síl a do konfliktu boli vtiahnuté zahraničné mocnosti.