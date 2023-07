Bezpečnostná rada OSN: Rusko vetovalo predĺženie pomoci do Sýrie

New York 11. júla (TASR) - Rusko v utorok v Bezpečnostnej rade (BR) OSN vetovalo návrh na deväťmesačné predlženie cezhraničného mechanizmu dodávok humanitárnej pomoci z Turecka do povstalcami ovládaných oblastí severnej Sýrie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Uvedený mechanizmus, zaisťujúci životne dôležité dodávky humanitárnej pomoci pre milióny ľudí v severnej Sýrii funguje už od roku 2014 a pravidelne sa predlžuje.



Jeho platnosť vypršala 10. júla a snahy o zaistenie jeho ďalšieho fungovania zatiaľ neboli úspešné.



Mnohé krajiny zastúpené v 15-člennej BR OSN vrátane USA a Británie vyzývali, aby sa doterajší mechanizmus dodávok predĺžil o ďalší rok.



Rusko však bolo ochotné súhlasiť len so šiestimi mesiacmi a v utorok vetovalo aj kompromisný návrh na deväťmesačné predĺženie, ktorý spoločne predložili Švajčiarsko a Brazília.



Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová označila ruské veto za "akt totálnej bezcitnosti".



Mechanizmus využíval hraničný priechod Báb al-Hawá, ktorý je jediným miestom, kadiaľ sa z Turecka do severozápadnej Sýrie môžu dostávať dodávky humanitárnej pomoci OSN bez toho, aby museli prechádzať cez oblasti ovládané Damaskom. Tieto dodávky - obsahujúce potraviny a ďalšie základné komodity - pomáhajú pokryť viac než 80 percent z potrieb ľudí žijúcich v oblastiach ovládaných povstalcami.



Rusko, ktoré je spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada, sa dlhé roky snaží medzinárodné organizácie prinútiť k tomu, aby s dodávkami pomoci vstupovali do Sýrie len cez oblasti, ktoré ovláda Damask. Moskva preto vetuje všetky rezolúcie, ktorých zámerom je zmienený cezhraničný mechanizmus predĺžiť na viac ako šesť mesiacov, približuje AFP.



Tak tomu bolo aj pri januárovom hlasovaní v BR OSN, keď sa podarilo mechanizmus predĺžiť taktiež len o šesť mesiacov.



Režim v Damasku považuje tento spôsob dodávok pomoci, ktorý nemá pod kontrolou, za narušenie suverenity Sýrie. Mechanizmus mohol pôvodne využívať štyri hraničné priechody, z ktorých však zostal už len jeden.