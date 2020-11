Bezpečnostná rada OSN sa bude zaoberať konfliktom v Etiópii

New York 24. novembra (TASR) - Bezpečnostná rada (BR) OSN usporiada v utorok vôbec prvé zasadnutie venované ozbrojenému konfliktu v severoetiópskom regióne Tigraj. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje.



Podľa zmienených zdrojov pôjde o virtuálne zasadnutie za zatvorenými dverami.



Etiópsky premiér Abiy Ahmed v nedeľu dal tigrajskej regionálnej vláde 72-hodinové ultimátum. Ak sa do stanoveného termínu tigrajské ozbrojené sily nevzdajú, federálna vláda podnikne vojenskú ofenzívu na regionálnu metropolu Mekelle. Debretsion Gebremichael, ktorý je na čele Ľudového frontu oslobodenia Tigraja (TPLF), ultimátum odmietol.



Konflikt v Etiópii, ktorý vypukol 4. novembra, si už vyžiadal stovky až tisíce obetí. Desaťtisíce ľudí z oblasti bojov utiekli do susedného Sudánu.



Generálny tajomník OSN António Guterres minulý týždeň vyzval na otvorenie humanitárnych koridorov pre civilistov, ktorých postihli boje. "Sme veľmi znepokojení situáciou v Etiópii," povedal generálny tajomník novinárom v New Yorku. Zároveň varoval pred "dramatickými humanitárnymi dôsledkami, a to aj v susednom Sudáne".



"Žiadame o úplné rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva," dodal Guterres, podľa ktorého etiópske orgány doteraz neprijímali žiadnu formu externej mediácie.



Tigrajci sú etnikom, ktoré tvorí asi päť percent etiópskeho obyvateľstva. Dlhé roky mali v etiópskej politike dominantné postavenie. Ich vplyv zoslabol, keď sa v roku 2018 dostal k moci Abiy Ahmed pochádzajúci z najväčšieho etiópskeho etnika Oromo.