Bezpečnostná rada OSN sa chystá hlasovať o rezolúcii o Afganistane

New York 30. augusta (TASR) - Bezpečnostná rada (BR) OSN plánuje v pondelok hlasovať o rezolúcii, ktorá by okrem iného zvýšila tlak na afganské hnutie Taliban, aby ľuďom umožnilo bezpečný odchod z metropoly Kábul. Informovala o tom agentúra DPA.



Hoci sú podľa diplomatov, na ktorých sa DPA odvoláva, Čína a Rusko pravdepodobne otvorené francúzsko-britskému návrhu uznesenia, dohoda nie je istá. Na prijatie uznesenia potrebuje totiž BR OSN deväť z 15 hlasov, a to bez veta stálych členov – USA, Číny, Ruska, Francúzska a Británie.



Návrh uznesenia zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby mala OSN neobmedzený prístup pri poskytovaní humanitárnej pomoci.



Podľa diplomatov však neexistuje priama zmienka o bezpečnej zóne OSN v Kábule, o ktorej cez víkend hovoril francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Po hlasovaní sa zástupcovia piatich členov BR OSN s právom veta stretnú s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, aby prediskutovali situáciu, dodala DPA.