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Bezpečnostná rada OSN sa stále nedohodla na Guterresovom nástupcovi
Výsledok hlasovania za zatvorenými dverami v New Yorku oznámil americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz.
Autor TASR
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New York 20. novembra (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov sa naďalej nachádza v patovej situácii v súvislosti s tým, kto by mal nahradiť generálneho tajomníka Antónia Guterresa. Ani piatkové deviate predbežné hlasovanie totiž neprinieslo konsenzus, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.
Výsledok hlasovania za zatvorenými dverami v New Yorku oznámil americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz. Žiaden z ôsmich kandidátov nezískal potrebnú podporu.
Waltz napriek tomu uviedol, že zostáva optimistický a očakáva, že rada dospeje k dohode v decembri.
Do konca Guterresovho funkčného obdobia zostáva už len šesť týždňov. Podľa DPA tak hrozí, že OSN zostane po jeho odchode bez nástupcu, a to v čase, keď organizácia už čelí veľkému tlaku.
Na zvolenie potrebujú kandidáti v 15-člennej rade aspoň deväť hlasov. Nesmú zároveň dostať veto od žiadneho z jej piatich stálych členov.
Kandidáti strávili mesiace hľadaním podpory a zameriavali sa na päť krajín s právom veta - Spojené štáty, Rusko, Čínu, Spojené kráľovstvo a Francúzsko, ozrejmuje DPA.
Výsledok hlasovania za zatvorenými dverami v New Yorku oznámil americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz. Žiaden z ôsmich kandidátov nezískal potrebnú podporu.
Waltz napriek tomu uviedol, že zostáva optimistický a očakáva, že rada dospeje k dohode v decembri.
Do konca Guterresovho funkčného obdobia zostáva už len šesť týždňov. Podľa DPA tak hrozí, že OSN zostane po jeho odchode bez nástupcu, a to v čase, keď organizácia už čelí veľkému tlaku.
Na zvolenie potrebujú kandidáti v 15-člennej rade aspoň deväť hlasov. Nesmú zároveň dostať veto od žiadneho z jej piatich stálych členov.
Kandidáti strávili mesiace hľadaním podpory a zameriavali sa na päť krajín s právom veta - Spojené štáty, Rusko, Čínu, Spojené kráľovstvo a Francúzsko, ozrejmuje DPA.