Bezpečnostná rada OSN schválila obnovenie humanitárnej pomoci Sýrii

New York 9. júla (TASR) - Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) v piatok pripravila pôdu pre to, aby sa humanitárna pomoc naďalej dostávala k miliónom trpiacich Sýrčanov. Stalo sa tak niekoľko hodín pred vypršaním platnosti kľúčového mechanizmu cezhraničného dodávania pomoci, uviedla agentúra DPA.



Podmienky dohody, ktorá bola dosiahnutá po dlhej patovej situácii v rokovaniach, neboli bezprostredne zverejnené. Avšak podľa veľvyslankyne USA pri OSN Lindy Thomasovej Greenfieldovej zostane hraničný priechod Báb al-Háwá otvorený pre humanitárnu pomoc ďalších 12 mesiacov.



Dohoda o priechode Báb al-Háwá na severnej hranici Sýrie s Tureckom bola uzavretá v roku 2014 a mala vypršať v sobotu. Umožňuje dodávky pomoci do povstaleckých častí Sýrie.



Nórsko a Írsko, členovia BR OSN, počas rokovaní navrhovali ponechať priechod v prevádzke ďalších 12 mesiacov, zatiaľ čo Moskva žiadala šesť mesiacov.



Rusko, ktoré podporuje sýrskeho prezidenta Bašára Asada, v posledných mesiacoch signalizovalo, že chce uzavrieť priechod Báb al-Háwá, posledný z niekdajších štyroch priechodov pre pomoc do Sýrie. Podľa Moskvy by sa pomoc mala najskôr poskytnúť Sýrčanom v oblastiach pod kontrolou vlády a až potom do povstaleckých oblastí.



Rusko spolu s Čínou, USA, Francúzskom a Britániou majú v BR OSN právo veta.