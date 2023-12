Bezpečnostná rada OSN ukončila politickú misiu v Sudáne

New York 2. decembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN v piatok ukončila politickú misiu v Sudáne. Stalo sa tak na žiadosť orgánov tejto africkej krajiny, ktorú už viac ako sedem mesiacov sužujú boje medzi dvoma súperiacimi generálmi. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Bezpečnostná rada vzala na vedomie list Chartúmu, v ktorom žiadal okamžité ukončenie Integrovanej misie OSN na podporu transformácie v Sudáne (UNITAMS), a prijala rezolúciu o ukončení jej mandátu od nedele.



Nasledujúci deň sa začne trojmesačné prechodné obdobie, ktoré umožní odchod zamestnancov UNITAMS a presun jej úloh na iné úrady OSN, "ak to bude vhodné a možné".



Misia zamestnáva 245 ľudí, z toho 88 v meste Port Sudan pri Červenom mori, ako aj ďalších v kenskom Nairobi a etiópskej Addis Abebe, potvrdil hovorca OSN Stéphane Dujarric.



Rezolúciu prijalo 14 z 15 členov Rady, zatiaľ čo Rusko sa zdržalo hlasovania.



Rada v texte vyjadrila "znepokojenie nad pokračujúcim násilím a humanitárnou situáciou, najmä nad porušovaním medzinárodného humanitárneho práva, ako aj závažným porušovaním a zneužívaním ľudských práv" v Sudáne.



UNITAMS bola zriadená v roku 2020 na podporu demokratického prechodu v Sudáne po páde islamistického autokrata Umara Bašíra, ktorý v predchádzajúcom roku čelil tlaku armády aj masovým protestom. V októbri 2021 sa však cesta k civilnej vláde prerušila, keď sa šéf armády Abdal Fattáh Burhán pri prevrate ujal plnej moci.



V polovici apríla tohto roku, skôr ako mohla byť podpísaná dohoda o obnovení prechodu k demokracii, vypukli boje medzi sudánskou armádou vedenou Burhánom a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie generál Muhammad Hamdán Daklú.



Burhán o niekoľko týždňov neskôr požiadal o prepustenie šéfa UNITAMS Volkera Perthesa, ktorému pripísal vinu za násilie. Nemecký diplomat, ktorému medzitým zakázali návrat do Sudánu, nakoniec v septembri odstúpil a už nebol nahradený.



Vláda v Chartúme v novembri vyhlásila, že misia je "sklamaním", a požiadala o jej okamžité ukončenie. Bezpečnostná rada prakticky nemala na výber a musela ju stiahnuť, keďže OSN môže pôsobiť iba so súhlasom hostiteľskej krajiny.



Nútený odchod UNITAMS je ďalšou prehrou pre OSN, ktorá čelí určitému stupňu nepriateľstva - najmä v Afrike -, pokiaľ ide o účinnosť jej politických a bezpečnostných misií.



Podľa odhadu mimovládnej organizácie Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) si občianska vojna v Sudáne od apríla vyžiadala už viac ako 10.000 mŕtvych, pričom tento počet sa všeobecne považuje za podhodnotený.



OSN tvrdí, že vysídlených bolo šesť miliónov ľudí a zničila sa veľká časť infraštruktúry.