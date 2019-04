OSN vyzvala Líbyjskú národnú armádu, aby zastavila postup na Tripolis

Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti.

New York 6. apríla (TASR) - Bezpečnostná rada OSN vyzvala v piatok tzv. Líbyjskú národnú armádu (LNA), aby zastavila svoj postup na hlavné mesto Tripolis. Varovala, že tento krok ohrozuje stabilitu Líbye.



Nemecký veľvyslanec pri OSN Christoph Heusgen, ktorého krajina momentálne predsedá v BR OSN, po schôdzke rady novinárom oznámil, že vyzvali LNA, aby "zastavila všetky vojenské kroky", informovala agentúra AFP.



Veliteľ LNA Chalífa Haftar (75), ktorý podporuje vládu so sídlom na východe Líbye, vydal vo štvrtok rozkaz na postup na Tripolis, kde sídli medzinárodne uznaná vláda tejto severoafrickej krajiny.



Podľa AFP bojovníci lojálni Haftarovi narazili v piatok južne od Tripolisu na provládne sily, ktoré ich postup údajne zastavili.



Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti. O kontrolu nad krajinou bohatou na ropu súperí medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty so sídlom v Tripolise ležiacom na západe krajiny s vládou sídliacou v Tobruku na východe.