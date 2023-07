Bezpečnostná rada OSN vyzvala na podporu národnej polície na Haiti

Port-au-Prince 15. júla (TASR) - Bezpečnostná rada OSN v piatok vyzvala medzinárodné spoločenstvo na podporu haitskej polície, no konkrétne kroky na vytvorenie medzinárodnej intervenčnej jednotky, po ktorej táto krízou zmietaná krajina volá, sa vo výzve neuvádzajú. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Haiti, najchudobnejší štát západnej pologule, zažíva kombináciu humanitárnej, politickej a bezpečnostnej krízy, pričom gangy kontrolujú väčšinu hlavného mesta a terorizujú obyvateľstvo únosmi, znásilňovaním a vraždami.



Bezpečnostnou radou jednomyseľne prijatá rezolúcia vyzýva členské štáty, aby "poskytli bezpečnostnú podporu haitskej národnej polícii", a to aj "nasadením špeciálnej jednotky".



V texte, zameranom na ročné predĺženie mandátu špeciálnej politickej misie OSN na Haiti, BINUH, však absentujú priame plány na vytvorenie takýchto jednotiek.



Pätnásť členských štátov vyzvalo generálneho tajomníka Antonia Guterresa, aby do 30 dní predložil správu o "celkovom rozsahu možností" na podporu zlepšenia bezpečnosti, najmä v boji proti obchodovaniu so zbraňami, poskytovaní policajného výcviku a posilňovaní "mnohonárodných síl mimo OSN, alebo možnej mierovej operácii".



Guterres a haitský premiér Ariel Henry celé mesiace vyzývali medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo potlačiť narastajúce násilie, no len málo sa urobilo, keďže žiadna krajina sa nepodujala viesť túto operáciu.



Násilie medzitým naďalej "eskaluje a šíri sa", skonštatoval Guterres v piatkovej správe, poukazujúc na vraždy, únosy, znásilňovanie žien a dievčat, rabovanie a vysídlenie tisícov ľudí.



V období od januára do júna vzrástol počet vrážd v porovnaní s druhou polovicou roku 2022 o 67,5 percenta, uvádza správa a dodáva, že niektorým obetiam dokonca sťali hlavu.



Bez dostatočného bezpečnostného aparátu na boj proti agresívnym gangom začali Haiťania brať veci do vlastných rúk, a to aj prostredníctvom vznikajúceho hnutia domobrany "Bwa Kale", ktoré sa rozšírilo po celej krajine.



Od konca apríla do konca júna bolo najmenej 224 členov gangov zabitých domobranou, pričom niektorí boli ukameňovaní, zmrzačení alebo "upálení zaživa rovno na ulici, zatiaľ čo policajti sa len prizerali".



Zatiaľ čo niektorí členovia Bezpečnostnej rady, najmä USA, naznačili podporu prípadnej medzinárodnej intervencii, jej schválenie nie je zďaleka jednomyseľné.



"Tridsaťročná skúsenosť OSN na Haiti ukázala, že rýchle riešenia zvonku často neprinesú dlhodobé výsledky alebo nepomôžu Haiti skutočne sa dostať z krízy," povedal Keng Šuang, zástupca vyslanca OSN z Číny, ktorá má právo veta v Bezpečnostnej rade. "Skôr ako urobí ďalší krok, OSN by sa mala plne poučiť z minulosti," dodal. Hoci Čína už dlho presadzuje rozsiahle embargo na zbrane, vyhlásil, že "žiadna podpora haitskej polície nič nezmení, pokiaľ sa nezastaví prísun zbraní gangom".



Rezolúcia Bezpečnostnej rady opakuje výzvu členským štátom, aby zabránili dodávkam ručných zbraní gangom.



Piatkový dokument je "krokom správnym smerom", povedal haitský veľvyslanec Antonio Rodrigue, ale dodal, že nie je "dostatočný na to, aby pomohol vláde čeliť bezpečnostnej výzve".



"Obyvateľstvo čakalo na konkrétne rozhodnutie o nasadení medzinárodnej jednotky, čo sa nestalo a sklamanie je preto veľké," dodal veľvyslanec.