Bezpečnostná rada OSN zasadne v reakcii na raketové testy KĽDR

New York 30. septembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) vo štvrtok zasadne s cieľom prerokovať situáciu v Severnej Kórei po tom, ako Pchjongjang oznámil, že otestoval novú hypersonickú strelu Hwasong-8. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje.



O toto zasadnutie podľa diplomatického zdroja požiadali Británia, Francúzsko a USA. Uskutočniť by sa malo vo štvrtok ráno za zatvorenými dverami.



Predmetná strela krátkeho doletu bola vypálená z vnútrozemia KĽDR smerom na východ nad Japonské more v utorok okolo 06.40 h miestneho času (v pondelok o 23.20 h SELČ).



Rezolúcie OSN pritom zakazujú Severnej Kórei uskutočňovať skúšky balistických rakiet, ktoré by mohli v závislosti od svojej konštrukcie niesť aj jadrovú hlavicu. Na túto izolovanú krajinu boli navyše za jej jadrový program uvalené prísne medzinárodné sankcie.