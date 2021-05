Bezpečnostná rada OSN žiada dodržiavanie prímeria v pásme Gazy

New York 23. mája (TASR) - Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) v sobotu žiadala "plné dodržiavanie prímeria" medzi Izraelom a Palestínčanmi v pásme Gazy, ktoré vstúpilo do platnosti v piatok. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Členské krajiny BR OSN vo svojom vyhlásení "privítali oznámenie o prímerí, ktoré vstúpilo do platnosti 21. mája, a uznali dôležitú úlohu Egypta a ďalších krajín v oblasti Blízkeho východu v tomto procese". Palestínske civilné obyvateľstvo podľa BR OSN okamžite potrebuje humanitárnu pomoc.



Situácia na hraniciach medzi Izraelom a touto palestínskou enklávou sa prudko vyhrotila začiatkom mája a neskôr prerástla do vojenského konfliktu. Radikáli z pásma Gazy odpaľovali na Izrael od 10. mája rakety, pričom židovský štát podnikal v tejto palestínskej enkláve letecké útoky.



Celkovo zahynulo v bojoch doteraz vyše 250 ľudí, z ktorých väčšinu tvoria Palestínčania.