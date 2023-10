Bezpečnostná rada OSN:Rusi predložili návrh rezolúcie o prímerí v Gaze

New York 14. októbra (TASR) – Rusko v piatok predložilo Bezpečnostnej rade OSN návrh rezolúcie, ktorá okrem iného žiada "humanitárne prímerie" a prepustenie rukojemníkov zadržiavaných islamistickou organizáciou Hamas v pásme Gazy. Pre agentúru DPA to uviedli diplomatické zdroje, podľa ktorých sa dokument priamo o Hamase nezmieňuje, informuje TASR.



BR OSN rokovala o najnovšej eskalácii napätia na Blízkom východe za zatvorenými dverami. Rusko svoj návrh údajne predložilo bez konzultácie s ďalšími stálymi členmi rady. Nie je jasné, či plánuje aj požiadať o hlasovanie. Je nepravdepodobné, že by rezolúciu schválili.



Návrh rezolúcie v 15-člennej BR OSN potrebuje na prijatie najmenej deväť hlasov za, nesmie ho tiež vetovať žiaden z piatich stálych členov. Okrem Ruska sú nimi Francúzsko, Británia, Čína a Spojené štáty.



Minulý víkend sa mimoriadne zasadnutie rady skončilo bez jednomyseľného odsúdenia Hamasu, pripomína DPA.



Ozbrojenci Hamasu minulú sobotu pri rozsiahlom útoku na Izrael zabili viac ako 1300 ľudí, ďalších vyše 3300 utrpelo zranenia. Útočníci podľa Izraela tiež odviedli do Gazy približne 100 až 150 rukojemníkov. Izrael reagoval vzdušnými údermi na Gazu. Podľa tamojších úradov pri nich zahynulo vyše 1900 Palestínčanov a 6600 ľudí utrpelo zranenia.