Bezpečnostná rada riešila obchodné kontakty predsedu Sejmu v Rusku
Denník Rzeczpospolita informoval, že ruská podnikateľka Čestnychová pracuje pre Ruský aukčný dom v Petrohrade, napojený na vysoké ruské štátne štruktúry.
Autor TASR
Varšava 11. februára (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki v stredu na úvod zasadnutia Rady národnej bezpečnosti vyhlásil, že otázka kontaktov maršalka (predsedu) Sejmu Wlodzimierza Czarzastého z koaličnej Ľavice s ruskou občiankou Svetlanou Čestnychovou musí byť posudzovaná z hľadiska ochrany štátu a ústavných štandardov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Je to vec národnej bezpečnosti,“ uviedol prezident. Zdôraznil, že predseda Sejmu nie je výlučne politickou funkciou, je to ústavná funkcia, významná pre fungovanie štátu, keďže podľa ústavy môže prevziať právomoci prezidenta v prípade jeho neschopnosti vykonávať funkciu. Podľa kancelárie sejmu je maršalek pod dohľadom kontrarozviedky, ktorá by v prípade potreby už konala.
Kancelária uviedla, že Czarzasty spoznal Rusku počas pôsobenia vo vydavateľstve Muza. V roku 2009 získala podiel v hoteli, ktorého spoluvlastníkom je Muza. Transakcia bola podľa kancelárie verejná a bez ďalšich kontaktov. Podľa zistení denníka Rzeczpospolita ju do hoteliérskej firmy priviedol Michal Sloniewski, ktorý mal v minulosti pôsobiť v komunistickej strane; jej členom bol aj Czarasty a mal študovať na diplomatickej akadémii v Moskve.
Nawrocki upozornil, že predseda Sejmu sa nezúčastnil na častiach zasadnutí parlamentného výboru pre špeciálne služby, na ktorých sa prerokúvali materiály so stupňom prísne tajné, keďže nepodstúpil rozšírenú bezpečnostnú previerku. „Nemôžeme si dovoliť situáciu, v ktorej povinnosti hlavy štátu prevezme osoba, ktorá nemá osvedčenie na prístup k prísne tajným informáciám,“ vyhlásil.
Podľa prezidenta má štát povinnosť v situácii konať. „Štát má povinnosť konať preventívne skôr, než sa riziko stane skutočnosťou,“ uviedol s tým, že preverovať treba aj potenciálne väzby, ktoré môžu vytvárať priestor na tlak alebo cudzí vplyv. „Tu nejde o meno pána maršalka, ide o úrad, ide o bezpečnosť štátu, ide o záujem republiky,“ uzavrel.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
