Štvrtok 28. august 2025
Bezpečnostná rada schválila ukončenie mierovej misie OSN v Libanone

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Upozornenie: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
New York 28. augusta (TASR) – Bezpečnostná rada OSN vo štvrtok schválila ukončenie mierovej misie Organizácie Spojených národov v južnom Libanone. Podľa rezolúcie prijatej jednohlasne sa jej mandát naposledy predĺži do konca roka 2026 a v ďalšom roku sa z krajiny stiahne. Koniec misie po takmer piatich desaťročiach žiadali Spojené štáty a ich blízky spojenec Izrael. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP.
