Bezpečnostná rada štátu ČR rokovala aj o muničnej iniciatíve
Česko na muničnej iniciatíve spolupracuje najmä s Holandskom a Dánskom.
Autor TASR
Praha 7. januára (TASR) - Za prítomnosti českého prezidenta Petra Pavla sa v stredu po prvý raz v novom zložení zišla Bezpečnostná rada štátu (BRS). Zaoberala sa najmä budúcnosťou českej muničnej iniciatívy pre Ukrajinu a otázkami protidronovej ochrany, informuje TASR podľa správ stanice ČT24 a portálu Novinky.cz.
Česko v rámci muničnej iniciatívy sprostredkúva dodávky veľkokalibrovej munície pre Ukrajinu, ktorá sa bráni ruskej agresii. Nový český premiér Andrej Babiš ešte pred voľbami avizoval, že projekt zruší. Po utorkovom rokovaní takzvanej koalície ochotných v Paríži však vyhlásil, že iniciatíva môže pokračovať, ale Česko na ňu nebude dávať žiadne financie a projekt bude len koordinovať.
Ako jediný po zasadnutí BRS vystúpil pred novinármi minister dopravy Ivan Bednárik. Podľa neho členovia vlády dostali informácie o aktuálnom stave iniciatívy aj o počte firiem, ktoré sa do nej zapojili. Stretnutie označil za „zaujímavú diskusiu“, no budúcnosť muničnej iniciatívy bližšie komentovať nechcel. Doplnil, že k tejto téme nebolo prijaté žiadne uznesenie.
Najviac času však BRS podľa jeho slov venovala protidronovej ochrane. „Tam je veľa úloh, dostali sme termíny, musíme riešiť legislatívu, prevádzkové potreby a tak ďalej,“ dodal bez ďalších podrobností.
Česko na muničnej iniciatíve spolupracuje najmä s Holandskom a Dánskom. V rámci projektu je koordinátorom a dopravcom, vyhľadáva zásoby streliva vo svete a dohaduje medzinárodné financovanie. Na muníciu prispievajú zväčša iné krajiny, ako napríklad Nemecko, Kanada a Holandsko. Ukrajina vlani dostala 1,8 milióna kusov munície a za celé trvanie iniciatívy viac ako štyri milióny kusov.
