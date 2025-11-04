Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 4. november 2025Meniny má Karol
< sekcia Zahraničie

Bezpečnostná rada Sudánu bude rokovať o návrhu na prímerie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

RSF sú vo vojne s armádou od apríla 2023. Táto vojna si vyžiadala desaťtisíce obetí a takmer 12 miliónov vysídlených ľudí.

Autor TASR
Chartúm 4. novembra (TASR) - Armádou podporovaná Bezpečnostná a obranná rada Sudánu v utorok posúdi návrh prímeria podporovaný Spojenými štátmi. Táto schôdzka sa uskutoční viac ako týždeň po tom, čo polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) obsadili mesto al-Fášir, odkiaľ naďalej prichádzajú správy o masovom zabíjaní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Bezpečnostná a obranná rada sa dnes zíde a bude diskutovať o americkom návrhu na prímerie,“ povedal zdroj pod podmienkou zachovania anonymity.

RSF sú vo vojne s armádou od apríla 2023. Táto vojna si vyžiadala desaťtisíce obetí a takmer 12 miliónov vysídlených ľudí. OSN tvrdí, že tieto boje vyvolali najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete.

RSF koncom októbra vyhlásili, že obsadili mesto al-Fášir, ktoré rok a pol obliehali. Po obsadení tohto mesta sa objavujú správy o masovom zabíjaní civilistov, popravách, sexuálnom násilí, násilí voči zdravotníkom a únosoch zo strany RSF.

Prokuratúra Medzinárodného trestného súdu (ICC) v pondelok upozornila, že činy RSF v al-Fášire môžu predstavovať vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.

Polovojenské RSF podľa AFP zrejme po obsadení al-Fáširu pripravujú útok v Kordofáne.

Zoskupenie Quad (strategické zoskupenie Egyptu, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a USA) sa mesiace usiluje dosiahnuť prímerie v Sudáne a ukončiť viac ako 30 mesiacov trvajúcu vojnu. V septembri spomínané štáty navrhli trojmesačné humanitárne prímerie, po ktorom by nasledovalo trvalé prímerie a deväť mesiacov trvajúci prechod k civilnej vláde, čím podľa AFP naznačili vylúčenie oboch strán konfliktu - armády aj RSF - z tohto prechodného procesu. Sudánskou armádou podporovaná vláda tento plán okamžite odmietla.

Napriek medzinárodným výzvam bojujúce strany obviňované z páchania zverstiev pokračujú v bojoch a ignorujú výzvy na ich zastavenie.

OSN obviňuje Spojené arabské emiráty (SAE) z poskytovania zbraní RSF. Tieto obvinenia však SAE opakovane popreli. Sudánsku armádu podľa pozorovateľov podporujú Egypt, Irán, Saudská Arábia a Turecko.
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne