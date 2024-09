Bezpečnostná služba: Rusko zostáva najväčšou hrozbou pre bezpečnosť

Praha 12. septembra (TASR) - Rusko podľa českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) zostáva zďaleka najväčšou hrozbou pre bezpečnosť ČR, ale aj celej Európy a sveta. Proti západným demokraciám vedie permanentné hybridné útoky, ktorých cieľom je oslabiť dôveru ľudí v štát či podporovať rozdelenie spoločnosti. Vo výročnej správe kontrarozviedky za rok 2023 zverejnenej vo štvrtok to uviedol jej šéf Michal Koudelka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Rusko, ktoré je podľa BIS v súčasnej dobe vnímané predovšetkým ako agresor vo vojne na Ukrajine, predstavuje pre západný svet vrátane Česka hrozbu presahujúcu tento konflikt. Jeho snahy o polarizáciu verejnosti, šírenie dezinformácií či sabotážne aktivity predstavujú vážne bezpečnostné riziko, ktorému sa Česko bude musieť venovať aj v ďalšej budúcnosti, uvádza sa v správe českej tajnej služby.



"Snaha Ruska prepísať geopolitickú mapu sveta a vybudovať 'nový svetový poriadok' je v súčasnosti najväčšou hrozbou a zároveň najväčšou výzvou pre svetové spoločenstvo," napísal Koudelka. Podotkol, že Rusko okrem konvenčnej vojny proti susednej krajine vedie proti západným demokraciám permanentné hybridné útoky zamerané proti stabilite, demokracii a slobode.



"Ich cieľom je oslabiť podporu Ukrajiny, oslabiť dôveru občanov v štát, podporovať rozdelenie spoločnosti generovaním nepriateľskej propagandy na všetkých platformách od takzvaných spravodajských webov, cez masívne pôsobenie na sociálnych sieťach až po kybernetické útoky na kritickú infraštruktúru štátov," spresnil šéf BIS.



Hoci bolo Rusko v rokoch 2021 a 2022 donútené výrazne zmenšiť svoju diplomatickú misiu v ČR, opäť sa tam podľa BIS snaží rozšíriť počet svojich agentov pod diplomatickým krytím.



Ako ďalšiu zásadnú hrozbu nielen pre ČR, ale celý "euroatlantický civilizačný okruh" označila BIS Čínu. Podotkla, že sa dlhodobo usiluje o pozíciu najdôležitejšej ekonomickej superveľmoci, mentálne je však podľa BIS demokratickému svetu vzdialená. Zdôraznila, že situácia je o to náročnejšia, lebo s Čínou je nutné viesť dialóg a nie je možné s ňou nespolupracovať.



Cenným zdrojom informácií a kontaktov pre Čínu je v ČR podľa kontrarozviedky akademické prostredie. Čínske spravodajské služby nadväzujú kontakty prostredníctvom krycích profilov zamestnancov fiktívnych konzultantských firiem často cez sociálnu sieť LinkedIn. Pod zámienkou odbornej spolupráce či finančnej odmeny žiadajú od českých akademikov štúdie z oblastí, ktoré zodpovedajú politickým záujmom Číny. Často potom nasleduje pozvanie do Číny a ďalšia spolupráca. Snažia sa tak získavať neverejné informácie. Podľa BIS je dôležité najmä neposkytovať Číne nové technológie.