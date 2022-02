Bezpečnostná služba: Ukrajina je vystavená silnej vlne hybridnej vojny

Kyjev 14. februára (TASR) - Ukrajinská bezpečnostná služba SBU vydala v pondelok vyhlásenie o prejavoch hybridnej vojny v informačnom priestore. Zároveň v ňom vyzvala obyvateľov Ukrajiny, aby zachovali pokoj, nepodliehali informáciám z neoverených zdrojov a mysleli kriticky.



Podľa agentúry UNIAN vo svojom vyhlásení SBU konštatuje, že informačný priestor na Ukrajine je "pod bezprecedentným tlakom": Ukrajina "čelí pokusom o vyvolanie systémovej paniky, šíreniu falošných informácií a skresľovaniu skutočného stavu vecí".



SBU upozorňuje, že toto všetko "nie je nič iné než ďalšia silná vlna hybridnej vojny".



SBU ubezpečuje, že v rámci svojej pôsobnosti neustále analyzuje rôzne scenáre vývoja udalostí, pričom pre každý z nich má jasný akčný plán, a že spolu s ďalšími zložkami a úradmi je pripravená reagovať na situáciu aj v predstihu. "A už to robíme," uvádza sa vo vyhlásení.



Takéto prejavy hybridnej vojny registruje SBU na sociálnych sieťach, v jednotlivých médiách či v naratívoch niektorých politikov "krajiny-agresora".



SBU uviedla, že tieto prejavy nielen monitoruje, ale aj zasahuje proti nim.



Poukázala v tejto súvislosti na nedávne rozhodnutia Rady národnej bezpečnosti a obrany, na počet zneškodnených kybernetických útokov, na likvidáciu početných fariem s botmi, na odhalenie agentov zahraničných tajných služieb i na odhaľovanie pokusov o sabotáže a príprav teroristických útokov.



V tejto situácii mnohé krajiny už vyzvali svojich občanov, aby z Ukrajiny odišli. Podľa Spojených štátov totiž môže dôjsť k ruskému útoku kedykoľvek. Podľa poradcu prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana by sa invázia ruskej armády na Ukrajinu mohla začať leteckým bombardovaním a raketovými útokmi.



Pre hrozbu vpádu ruských jednotiek Kanada a Austrália sťahujú svoje ambasády z Kyjeva a odsúvajú z Ukrajiny rodinných príslušníkov diplomatov. Nemecko presúva konzulát z mesta Dnipro do Ľvova a znižuje počet zamestnancov veľvyslanectva v Kyjeve. V prípade ruskej invázie sa do Ľvova presťahuje aj izraelské veľvyslanectvo. Francúzsky veľvyslanec na Ukrajine vyzval všetkých francúzskych občanov, ktorí ostanú v krajine, aby sa zásobili jedlom, pitnou vodou a teplým oblečením.