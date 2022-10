Bezpečnostná stratégia USA sa zameriava na Čínu či Rusko

Washington 12. októbra (TASR) - Biely dom v stredu predstavil bezpečnostnú stratégiu USA, ktorá sa zameriava na udržiavanie kontroly nad Čínou a Ruskom. Stratégia tiež zahŕňa investície do domácej politiky. TASR správu prevzala z agentúry AP a tlačovej správy Bieleho domu.



"Potreba vedenia zo strany Spojených štátov je na celom svete taká veľká, aká ešte nikdy nebola. Sme uprostred strategického súperenia s cieľom formovať budúcnosť medzinárodného poriadku," povedal americký prezident Joe Biden pri predstavovaní dokumentu.



Bezpečnostná stratégia vychádza z národných záujmov USA chrániť bezpečnosť Američanov, rozširovať hospodárske príležitosti a plniť a chrániť demokratické hodnoty. Biely dom za najnaliehavejšiu výzvu označil oblasť strategickej konkurencie.



"Budeme účinne konkurovať Čínskej ľudovej republike, ktorá je jediným konkurentom so zámerom a - stále sa zväčšujúcou - spôsobilosťou pretvárať medzinárodný poriadok a zároveň udržiavať pod kontrolou nebezpečné Rusko," uvádza Biely dom na svojej oficiálnej webovej stránke.



Investície v rámci USA Biely dom označil za "kľúčové" s cieľom pomôcť Spojeným štátom byť konkurencieschopnými v najbližšom desaťročí.



"Uvedomujeme si, že ak majú Spojené štáty uspieť v zahraničí, musíme investovať do našej inovácie a priemyselnej sily, a budovať našu domácu odolnosť," uvádza sa v texte stratégie.