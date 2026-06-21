Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. jún 2026Meniny má Alojz
< sekcia Zahraničie

Bezpečnostné opatrenia počas rokovaní narušili prevádzku na letisku v

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Dopoludnia zrušili 12 príletov a 14 odletov a 60 ďalších letov sa omeškalo, uviedla pre Reuters hovorkyňa letiska.

Autor TASR
Zürich 21. júna (TASR) - Technická chyba v systéme riadenia letovej prevádzky spôsobená bezpečnostnými opatreniami zavedenými počas rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi vo Švajčiarsku v nedeľu narušila dopravu na letisku v Zürichu. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na letecké úrady, podľa ktorých už bol problém vyriešený, informuje TASR.

Dopoludnia zrušili 12 príletov a 14 odletov a 60 ďalších letov sa omeškalo, uviedla pre Reuters hovorkyňa letiska.

K poruche došlo po tom, čo bola do radarových zobrazovacích systémov integrovaná bezletová zóna nad Bürgenstockom, švajčiarskym horským strediskom, kde prebiehajú rokovania, vysvetlila švajčiarska spoločnosť na riadenie letovej prevádzky Skyguide.

Prevádzka sa medzitým vrátila do normálu. „Systémy fungujú bez problémov a bezpečnosť bola po celý čas zaistená,“ uviedol Skyguide.

V Bürgenstocku rokujú o implementácii memoranda o porozumení, ktoré má viesť k ukončeniu vojny na Blízkom východe, americká a iránska delegácia. Prítomný je americký viceprezident J. D. Vance a vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner. Iránsku delegáciu vedie predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf a prítomný je aj šéf diplomacie Abbás Arákčí. Na mieste sú aj diplomati sprostredkovateľských štátov Kataru a Pakistanu.

Švajčiarsko obom stranám sľúbilo „diskrétne a spoľahlivé prostredie“ pre rokovania. Bürgenstock sa nachádza asi 50 kilometrov južne od letiska v Zürichu.
.

Neprehliadnite

M. Madro: Nový zákon nie je len o zákaze sociálnych sietí pre deti

Program MS v noci z nedele 21. na pondelok 22. júna

OTESTUJTE SA: Poznáte tieto zaujímavosti o Slovensku?

HRABKO: Premiér reagoval na výklad ÚS SR k dlhovej brzde naozaj rýchlo