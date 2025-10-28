< sekcia Zahraničie
Bezpečnostné opatrenia v Louvri nie sú podľa senátorov dostatočné
Lafon potvrdil minulotýždňové vyjadrenia riaditeľky Louvru Laurence des Carsovej, ktorá vyhlásila, že pokrytie vonkajšími bezpečnostnými kamerami v okolí múzea nie je dostatočné.
Autor TASR
Paríž 28. októbra (TASR) - Delegácia francúzskych senátorov v utorok navštívila parížske múzeum Louvre a potvrdila, že bezpečnostné opatrenia a technika inštitúcie „nezodpovedajú“ moderným štandardom. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.
„Všetci sme si všimli, že bezpečnostné zariadenia nie sú vhodné pre múzeum 21. storočia, akým je Louvre. Je to naša vlajková loď, musí ísť príkladom, a dnes nemôžeme bezpečnostné podmienky v Louvri označiť za príkladné,“ uviedol predseda kultúrneho výboru francúzskeho senátu Laurent Lafon.
„Je potrebné urobiť mnoho zlepšení. Náš bezpečnostný systém nespĺňa súčasné štandardy,“ zdôraznil Lafon a spolu s ďalšími senátormi po návšteve múzea vyzvali na rýchle začatie rozsiahlych renovačných prác.
Desaťročný plán „Louvre New Renaissance“ zahŕňa aj kroky na zlepšenie bezpečnosti a bol spustený už začiatkom tohto roka. Odhaduje sa, že modernizácia infraštruktúry, zmiernenie preplnenosti a vytvorenie špeciálnej galérie pre slávny obraz Mona Lisa do roku 2031 bude stáť až 800 miliónov eur, vysvetľuje AP.
V nedeľu 19. októbra štyria zlodeji ukradli z múzea osem vzácnych šperkov v celkovej hodnote 88 miliónov eur. Na krádež v Apolónovej galérii im stačilo len približne sedem minút. Ďalšie plány im zrejme prekazila ochranka. Použili vysokozdvižný vozík, ktorý si pristavili k budove na nábreží Seiny.
Francúzska prokuratúra v nedeľu oznámila, že dvaja podozriví z účasti na lúpeži klenotov boli zadržaní. Vyšetrovatelia ich v súčasnosti vypočúvajú.
