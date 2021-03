Bezpečnostné sily v Mjanmarsku strieľali do demonštrantov

Rangún 2. marca (TASR) - Traja ľudia utŕžili vážne zranenia po tom, čo bezpečnostné zložky v meste Kale na severovýchode Mjanmarska spustili v utorok streľbu do demonštrantov, ktorí sa tam zišli na protest proti vojenskému prevratu vo svojej vlasti. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na viacerých miestnych lekárov a záchranárov.



"Zhruba 20 ľudí utrpelo počas raňajšieho zásahu policajtov a vojakov v Kale zranenia," vyjadril sa pre AFP nemenovaný záchranár. Traja z nich boli postrelení a sú v kritickom stave.



Troch vážne zranených potvrdil aj lekár v miestnej nemocnici. Jedného guľka zasiahla do stehna a bol prevezený na operáciu. Ďalší bol postrelený do hrude, tretieho demonštranta zasiahla polícia do brucha a vyžaduje si transfúziu krvi, priblížil lekár.



Polícia podľa očitých svedkov najprv proti demonštrantom použila slzotvorný plyn a gumené projektily, neskôr zásah vystupňovala použitím skutočných strelných zbraní, píše AFP.



Protestujúci s prilbami na hlavách a doma vyrobenými štítmi vyšli v utorok aj do ulíc viacerých častí najväčšieho mjanmarského mesta Rangún. Najmenej v jednej štvrti polícia proti nim zasiahla slzotvorným plynom aj streľbou, opísal dianie jeden z obyvateľov, nevedel však spresniť, či šlo o gumené projektily alebo omračujúce granáty.



V Mjanmarsku sa cez víkend vystupňovali už mesiac trvajúce protesty proti vojenskému puču a väzneniu štátnych predstaviteľov armádou. Organizácia Spojených národov uviedla, že počas nedeľňajších zásahov voči demonštrantom prišlo po celej krajine o život najmenej 18 ľudí a približne 30 ďalších bolo zranených.



Protesty v Mjanmarsku - niekdajšej Barme - prebiehajú od prevratu z 1. februára, keď armáda zosadila civilnú vládu a uväznila jej predstaviteľov vrátane štátnej kancelárky Aun Schan Su Ťij a prezidenta republiky Win Mjina.



Armáda následne vyhlásila rok trvajúci výnimočný stav. Puč zdôvodnila údajnými podozreniami z volebných podvodov v novembrových voľbách, v ktorých zvíťazila strana ministerskej predsedníčky Su Ťij.