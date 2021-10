Bezpečnostné sily v Sudáne zastrelili dvoch účastníkov protestu

Chartúm 30. októbra (TASR) - Najmenej dvoch demonštrantov zastrelili v sobotu príslušníci sudánskych bezpečnostných síl počas masových protestov proti vojenskému prevratu, ku ktorému v tejto africkej krajine došlo v pondelok. Oznámil to nezávislý ústredný výbor sudánskych lekárov, z ktorého vyhlásenia citovali agentúry AFP a AP.



"Dvoch demonštrantov zabila v meste Umm Durmán pučistická vojenská rada," uviedol na Twitteri zmienený lekársky výbor. Dodal, že jedného z demonštrantov postrelili bezpečnostné sily do hlavy, zatiaľ čo druhého trafili do brucha.



K usmrteniu demonštrantov došlo napriek opakovaným výzvam zo strany Západu, žiadajúceho, aby noví sudánski lídri umožnili v krajine pokojné protesty, píše AP.



Počas sobotných protestov vyšli do ulíc sudánskych miest, vrátane Chartúmu a Umm Durmánu, protestovať proti prevratu tisíce ľudí skandujúcich heslá na podporu sudánskej revolúcie.



Na demonštrácie ich vyzvali prodemokratické skupiny v krajine, menovite Združenie sudánskych profesionálov (SPA) a tzv. výbory odporu. Tie stáli aj na čele povstania, ktoré v roku 2019 viedlo k zvrhnutiu dlhoročného autokratického prezidenta Umara Bašíra a jeho režimu. Prodemokratické skupiny ľudí vyzvali, aby na protestoch žiadali o znovunastolenie prechodnej civilnej vlády a tiež prepustenie zadržiavaných popredných politických predstaviteľov. Sobotu pritom označili za "deň odporu".



Predseda Zvrchovanej rady Sudánu generál Abdal Fattáh Burhán rozpustil v pondelok tento orgán fungujúci dovtedy ako kolektívna hlava štátu, ako aj vládny kabinet. Zároveň vyhlásil výnimočný stav a oznámil vytvorenie "kompetentnej" vlády. Burhán v pondelok tiež nechal zadržať premiéra Abdalláha Hamdúka i viacerých politických predstaviteľov. Po tlaku zo zahraničia však už na druhý deň nariadil Hamdúka prepustiť.



Generál tvrdí, že armáda bola nútená prevziať moc v dôsledku neustálych sporov medzi politickými stranami, ktoré by podľa neho mohli vyústiť do občianskej vojny. Zároveň však uistil medzinárodné spoločenstvo, že jeho nová vláda dodrží sľub o transformácii na civilnú vládu. Oznámil tiež, že onedlho nastolí novú "technokratickú" vládu.



Prodemokratické hnutie v krajine sa však obáva, že armáda nemá v úmysle vzdať sa moci, a do novej vlády dosadí politikov, ktorých bude môcť ovládať, píše AP.



Vojenský prevrat okamžite vyvolal pouličné protesty, ktorých účastníci požadovali obnovenie civilnej vlády. Podľa aktivistov a nezávislého ústredného výboru sudánskych lekárov zabili bezpečnostné sily počas demonštrácií do piatku už najmenej deväť ľudí a 170 ďalších podľa údajov OSN utrpelo zranenia.