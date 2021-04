Bezpečnostné sily zabili pri potláčaní protestov viac ako 80 ľudí

Na archívnej snímke z 27. marca 2021 demonštranti hádžu späť do príslušníkov polície slzotvorné granáty počas protestu proti vojenskému puču v mjanmarskom meste Mandalaj v sobotu. Foto: TASR/AP

Rangún 10. apríla (TASR) - Viac ako 80 ľudí zabili vo štvrtok a v piatok v meste Bago neďaleko metropoly Rangún mjanmarské bezpečnostné sily pri jednom z doteraz najkrvavejších zákrokov voči protestom, ktoré v krajine prebiehajú aj vyše dva mesiace po vojenskom prevrate. Vyplýva to zo správ miestnych médií a aktivistov, o ktorých informovala v sobotu agentúra Reuters.Ako uvádza Reuters, bezpečnostné zložky podľa svedkov a miestnych médií použili na potlačenie protestov v meste granátomety. Nezisková organizácia Združenie pre pomoc politickým väzňom (AAPP) a spravodajský portál Myanmar Now uviedli, že zabitých bolo 82 ľudí.Správy o krvavom potlačení protestov prišli v rovnaký deň, ako ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) odsúdila mjanmarskú vojenskú juntu, ktorá udelila trest smrti 19 ľuďom za údajné zabitie spoločníka armádneho kapitána. Zatkli ich v jednej z rangúnskych mestských štvrtí, v ktorých armáda vyhlásila stanné právo. To znamená, že každého, kto je v nich zadržaný, súdi vojenský súd. Ako pripomína AFP, ide o prvý známy prípad udelenia trestov smrti od začiatku februára, keď v tejto krajine juhovýchodnej Ázie prevzala moc armáda.Vlna protestov v Mjanmarsku sa začala po prevrate z 1. februára, keď armáda zvrhla občiansku vládu a prevzala moc v krajine. Junta uväznila členov vlády vrátane štátnej kancelárky - teda faktickej premiérky - Aun Schan Su Ťij a prezidenta republiky Win Mjina.Podľa správ aktivistov si brutálne zákroky bezpečnostných síl proti demonštrantom vyžiadali celkovo už viac ako 600 obetí.