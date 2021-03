Mjanmarské bezpečnostné sily zabili pri protestoch vyše 90 ľudí

Rangún 27. marca (TASR) - Viac ako 90 ľudí zabili v sobotu mjanmarské bezpečnostné sily pri dosiaľ zrejme najkrvavejšom zákroku voči protestom, ktoré v krajine prebiehajú aj dva mesiace po vojenskom prevrate, vyplýva zo správ miestnych médií a aktivistov. Nové násilie prišlo v deň, keď vodca vládnucej junty vyhlásil, že armáda bude chrániť občanov a usiluje sa o demokraciu.



Generáli v sobotu oslavovali národný Deň ozbrojených síl a štátne médiá už vopred obyvateľov varovali, že účasťou na protestoch "sa vystavujú nebezpečenstvu, že ich strely zasiahnu do hlavy a chrbta", píše agentúra Reuters.



Desaťtisíce ľudí však znova vyšli do ulíc v mnohých častiach krajiny, aby opätovne žiadali odovzdanie moci civilnej vláde de facto premiérky Aun Schan Su Ťij, ktorú armáda zosadila 1. februára, odkedy ju spolu s ďalšími predstaviteľmi zadržiava.



Spravodajský portál Myanmar Now uviedol, že počas dňa bolo zabitých viac ako 90 ľudí v 40 mestách, informovala agentúra DPA. Celkový počet obetí protestov od prevratu by tým prevýšil 400.



K najmenej 13 obetiam v druhom najväčšom mjanmarskom meste Mandalaj patrí podľa miestnych médií aj chlapec vo veku len päť rokov. Hovorca skupiny zosadených poslancov označil najnovšie zabíjanie za "deň hanby ozbrojených síl".



Násilie sa rýchlo stretlo s medzinárodným odsúdením, keď viaceré diplomatické zastupiteľstvá v Mjanmarsku vydali vyhlásenia, v ktorých spomínajú sobotňajšie zabíjanie civilistov vrátane detí.



"Tento 76. Deň ozbrojených síl Mjanmarska zostane v pamäti ako deň hrôzy a hanby," uviedla delegácia Európskej únie v Mjanmarsku. "Zabitia neozbrojených civilistov vrátane detí sú neospravedlniteľnými činmi," citovala ju agentúra AP.



"V čase ekonomickej krízy, covidu a zhoršujúcej sa humanitárnej situácie sú dnešná vojenská prehliadka a mimosúdne zabíjanie jasnou výpoveďou o prioritách vojenskej junty," napísal v tvíte britský veľvyslanec Dan Chugg, podľa ktorého sa bezpečnostné sily "streľbou na neozbrojených civilistov zdiskreditovali".



Deň ozbrojených síl v Mjanmarsku pripomína začiatok odporu voči japonskej okupácii v roku 1945, ktorý organizoval otec Su Ťij, zakladateľ tamojšej armády, približuje Reuters. Všíma si tiež, že vodca jednej z povstaleckých skupín v Mjanmarsku vyhlásil, že etnické ozbrojené skupiny sa nebudú len nečinne prizerať ďalšiemu zabíjaniu.



Súčasný vodca junty Min Aun Hlain sa v sobotňajšom televíznom prejave priamo nezmienil o protestoch. Vo vystúpení pred tisícami vojakov na prehliadke v hlavnom meste Nepjito hovoril len o "terorizme, ktorý môže škodiť pokoju a bezpečnosti štátu".



"Armáda sa chce spojiť s celou krajinou pri ochrane demokracie," vyhlásil s tým, že jej cieľom je tiež ochrana občanov a obnovenie pokoja v krajine.



Líder junty tiež obvinil vládu Su Ťij z toho, že nevyšetrovala nezrovnalosti pri posledných voľbách v krajine v novembri minulého roka, ktorými armáda odôvodnila prevzatie moci. Bez časového spresnenia zopakoval, že vojenská vláda zorganizuje "slobodné a čestné voľby" a následne odovzdá moc.