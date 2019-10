Turecké bezpečnostné sily zadržali 20 údajných členov Islamského štátu

Ankara 28. októbra (TASR) - Turecké bezpečnostné sily zadržali v nedeľu 20 cudzincov, ktorí majú byť napojení na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS). Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



K zadržaniu údajných členov a sympatizantov IS došlo v tureckej metropole Ankara. Bližšie informácie o národnosti alebo štátnej príslušnosti zadržaných bezprostredne zverejnené neboli.



Osoby podozrivé z väzieb na IS zadržali deň po tom, ako špeciálne jednotky americkej armády Delta Force zabili na severe Sýrie neďaleko tureckých hraníc vodcu IS abú Bakra Baghdádího.



Posledný veľký útok sa v Turecku odohral v noci na 1. januára 2017, keď uzbecký občan Abdulkadir Mašaripov zastrelil počas osláv Nového roka v istanbulskom nočnom klube 39 ľudí. K zodpovednosti za útok sa neskôr prihlásil Islamský štát.