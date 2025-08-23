Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. august 2025Meniny má Filip
< sekcia Zahraničie

Bezpečnostné zložky Iránu zastrelili šiestich militantov

.
Granátomet, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Juhovýchod Iránu je miestom sporadických zrážok medzi štátnymi bezpečnostnými silami a ozbrojenými skupinami vrátane sunnitských militantov a separatistov.

Autor TASR
Teherán 23. augusta (TASR) - Iránske bezpečnostné zložky v sobotu zastrelili šiestich militantov pri strete na juhovýchode krajiny. Incident sa stal deň po tom, čo ozbrojenci v rovnakej oblasti zabili piatich policajtov. Informovala o tom iránska štátna tlačová agentúra IRNA, na ktorú sa odvoláva agentúra Reuters, píše TASR.

Juhovýchod Iránu je miestom sporadických zrážok medzi štátnymi bezpečnostnými silami a ozbrojenými skupinami vrátane sunnitských militantov a separatistov. Tí tvrdia, že bojujú za väčšie práva a autonómiu.

Teherán obviňuje niektoré z týchto skupín z udržiavania väzieb so zahraničnými mocnosťami a zo zapojenia do cezhraničného nelegálneho obchodu a plánovania ozbrojeného povstania.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb