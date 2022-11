Bezpečnostné zložky Iránu zintenzívnili zásahy v kurdských oblastiach

Paríž 22. novembra (TASR) - Iránske bezpečnostné zložky v pondelok zintenzívnili zásahy proti demonštrantom v Kurdmi obývaných provinciách na západe krajine, kde počas uplynulých 24 hodín prišli o život desiatky osôb. Strieľali priamo do protestujúcich a používali ťažké zbrane, informuje agentúra AFP, ktorá sa odvoláva na ľudskoprávne skupiny.



Tieto Kurdmi obývané provincie na západe a severozápade Iránu sú hlavnými ohniskami protestov, ktoré vypukli v septembri po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej.



V posledných dňoch boli podľa ľudskoprávnych organizácií v niektorých mestách v týchto oblastiach obzvlášť intenzívne demonštrácie. Tie boli reakciou na pohreby ľudí, ktorí mali byť zabití bezpečnostnými zložkami počas predošlých protestov.



Ľudskoprávna skupina Hengaw so sídlom v Nórsku uviedla, že iracké ozbrojené sily v noci na pondelok ostreľovali tri mestá nachádzajúce sa na severozápade Iránu, a zverejnila videozáznamy so zvukmi streľby a ťažkej paľby.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na Twitteri vyjadril znepokojenie nad hlásenými stupňujúcimi sa prejavmi násilia zo strany iránskych bezpečnostných zložiek voči demonštrantom - najmä v meste Mahábád pri iránsko-irackých hraniciach. USA sa podľa jeho vyjadrení "naďalej usilujú o vyvodenie zodpovednosti voči zúčastneným osobám" a podporujú obyvateľov Iránu.



Irán je dejiskom masových protestov od 16. septembra, keď zomrela 22-ročná Amíníová, ktorú tri dni predtým zatkla mravnostná polícia za porušenie prísnych pravidiel obliekania žien.



Tvrdé zásahy iránskych bezpečnostných zložiek proti demonštrantom si podľa sobotňajších údajov ľudskoprávnej organizácie Iran Human Rights (IHR) so sídlom v nórskom Osle vyžiadali už najmenej 378 obetí na životoch.