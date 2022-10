Bezpečnostné zložky strieľali do demonštrantov v Amíníovej rodisku

Teherán/Paríž 26. októbra (TASR) - Iránske bezpečnostné zložky začali strieľať do davu nespokojných obyvateľov v meste Sakíz v iránskom Kurdistane po tom, ako si demonštranti pri hrobe Mahsy Amíníovej pripomenuli 40 dní od jej smrti. Uviedla to v stredu ľudskoprávna skupina Hengaw, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



Pri zásahu voči demonštrantom použili aj slzotvorný plyn, spresnila na sociálnej sieti Twitter skupina so sídlom v Nórsku, ktorá monitoruje porušovanie ľudských práv v Kurdistane.



Ľudia sa pri Amíníovej hrobe zhromaždili na 40. deň od jej smrti, kedy sa podľa miestnych tradícií končí obdobie smútku za zosnulým.



Mahsá Amíníová (22 rokov) zomrela v Teheráne 16. septembra tri dni po zatknutí mravnostnou políciou pre údajné porušenie pravidiel obliekania pre ženy. V iránskom hlavnom meste bola Kurdka spolu so svojím mladším bratom.



Jej smrť vyvolala najväčšie protesty v islamskej republike za uplynulé tri roky, píše AFP. Na ich čelo sa postavili mladé ženy a školáčky, ktoré si z hláv strhávali a pálili svoje hidžáby a postavili sa na odpor bezpečnostným zložkám v uliciach.