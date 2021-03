Bezpečnostné zložky v Bielorusku údajne zmarili dva teroristické útoky

Minsk 26. marca (TASR) - Bieloruské ministerstvo vnútra v piatok informovalo, že zmarilo dva teroristické útoky, ktoré údajne pripravovala opozícia. Informovala o tom agentúra Interfax.



Hovorkyňa rezortu vnútra Voľha Čamadanavová spresnila, že terčom jedného útoku mala byť vojenská základňa v Minskej oblasti, druhý sa mal odohrať priamo v Minsku.



Bezpečnostné zložky v noci na piatok v meste Pečy v Minskej oblasti zadržali 35-ročného muža podozrivého z prípravy útokov. Okrem toho polícia našla a zneškodnila improvizované výbušné zariadenia. Podľa ministerstva vnútra jedno z nich muž vložil do odpadkového koša neďaleko detského ihriska v Minsku, druhé odviezol autom do okresu Barysav.



Námestník ministra vnútra Henadz Kazakevič vyhlásil, že zdržaný bol údajne v kontakte s opozičnou organizáciou bývalých zamestnancov bezpečnostných zložiek BYPOL. Podozrivý muž podľa neho dostal v predvečer Dňa slobody - opozícia si ho pripomenula 25. marca -, prostredníctvom aplikácie na zasielanie správ inštrukciu, aby zariadil, že v areáli úradu ministerstva vnútra alebo v kasárňach dôjde k výbuchu.



Kazakevič podľa Interfaxu vyhlásil, že tieto zmarené útoky úzko súvisia s takzvanou koordinačnou radou založenou bývalou prezidentskou kandidátkou Sviatlanou Cichanovskou, ktorá vyzvala občanov Bieloruska, aby 25. marca vyšli do ulíc, no zároveň varovala pred možnými provokáciami zo strany úradov.



Ministerstvo vnútra tiež informovalo, že zadržaný muž bol predtým opakovane stíhaný. Bol aktívnym účastníkom protestného hnutia a od minulého leta sa pravidelne zúčastňoval na nedeľných pochodoch proti režimu Alexandra Lukašenka.



K odhaleniu pripravovaných teroristickým útokov sa medzičasom vyjadril aj Lukašenko. V televíznom rozhovore vyhlásil, že "keby sa atentáty podarili, zvalili by to na mňa".



Odkedy v Bielorusku vlani v lete vypukli protivládne protesty, jeho vedenie už viackrát zverejnilo informácie, že bezpečnostné zložky zabránili teroristickým útokom, ktoré sú pripisované opozícií a proopozičným silám zo zahraničia.



Vo štvrtok si predstavitelia opozície v Bielorusku pripomenuli Deň slobody. Počas menších zhromaždení prívržencov opozície bolo v Minsku i ďalších mestách zadržaných viac ako 200 ľudí.