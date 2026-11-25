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Bezpečnostné zložky v Kolumbii vyslobodili rukojemníkov
Maskovaní muži v utorok ráno miestneho času prepadli supermarket siete Éxito v kolumbijskej Cartagene, kde zadržiavali rukojemníkov.
Autor TASR
Bogota 25. novembra (TASR) - Všetci rukojemníci držaní v supermarkete v kolumbijskom meste Cartagena boli vyslobodení, oznámil v stredu prezident Abelardo de la Espriella. Jeden z únoscov bol počas operácie zabitý, píše TASR na základe správ agentúry AFP.
Maskovaní muži v utorok ráno miestneho času prepadli supermarket siete Éxito v kolumbijskej Cartagene, kde zadržiavali rukojemníkov. Tých bolo pôvodne okolo 30, niektorých však postupne prepustili. Išlo najmä o staršie ženy.
Spravodajcovia agentúry AFP následne večer miestneho času informovali, že po sérii výbuchov bezpečnostné zložky vstúpili do supermarketu. Krátko predtým sa podľa nich nad budovou vznášal v nízkej výške policajný vrtuľník.
Útočníci podľa miestnych médií žiadali takmer dva milióny dolárov, dve obrnené vozidlá a bezpečný odchod do mesta Barranquilla, ktoré leží približne 130 kilometrov od Cartageny.
Prezident de la Espriella predtým uviedol, že incident sa začal pokusom skupiny ozbrojencov zmocniť sa obrneného vozidla, ktoré prevážalo hotovosť z obchodného centra v cartagenskej štvrti La Castellana.
Pracovníci obsluhujúci bezpečnostné kamery upozornili políciu na podozrivé dianie prostredníctvom tiesňového tlačidla. Útočníci následne „nemali inú možnosť, než sa ukryť v jednej z predajní“, uviedol prezident.
Maskovaní muži v utorok ráno miestneho času prepadli supermarket siete Éxito v kolumbijskej Cartagene, kde zadržiavali rukojemníkov. Tých bolo pôvodne okolo 30, niektorých však postupne prepustili. Išlo najmä o staršie ženy.
Spravodajcovia agentúry AFP následne večer miestneho času informovali, že po sérii výbuchov bezpečnostné zložky vstúpili do supermarketu. Krátko predtým sa podľa nich nad budovou vznášal v nízkej výške policajný vrtuľník.
Útočníci podľa miestnych médií žiadali takmer dva milióny dolárov, dve obrnené vozidlá a bezpečný odchod do mesta Barranquilla, ktoré leží približne 130 kilometrov od Cartageny.
Prezident de la Espriella predtým uviedol, že incident sa začal pokusom skupiny ozbrojencov zmocniť sa obrneného vozidla, ktoré prevážalo hotovosť z obchodného centra v cartagenskej štvrti La Castellana.
Pracovníci obsluhujúci bezpečnostné kamery upozornili políciu na podozrivé dianie prostredníctvom tiesňového tlačidla. Útočníci následne „nemali inú možnosť, než sa ukryť v jednej z predajní“, uviedol prezident.