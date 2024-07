Bezpečnostnú dohodu s Ukrajinou uzavrelo už aj Slovinsko

Oxford 19. júla (TASR) - Ukrajina uzavrela bezpečnostnú dohodu už aj so Slovinskom. Dohodu vo štvrtok podpísal slovinský premiér Robert Golob s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na okraj summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Británii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry STA.



Golob označil dohodu na sociálnej sieti X za dôkaz silnej a trvalej podpory Ukrajiny zo strany Ľubľany. Na rovnakej platforme o pakte informoval aj Zelenskyj. "Slovinsko bude pomáhať s výcvikom v rámci vojenskej misie EÚ pre Ukrajinu. Okrem toho budeme spolupracovať aj pri hľadaní (možného) financovania projektov ukrajinského obranného priemyslu," napísal.



Ľubľana sa dohodou zaväzuje k tomu, že preskúma všetky možnosti poskytovania ďalšej bezpečnostnej a obrannej podpory Ukrajine. Slovinsko poslalo Ukrajine od vypuknutia ruskej invázie už 13 zásielok vojenskej pomoci a plánuje obdobne naďalej pokračovať.



Slovinsko v tomto roku prispeje ďalšími piatimi miliónmi eur na humanitárnu pomoc a obnovu Ukrajiny, vrátane zmiernenia následkov vojny na potravinovú bezpečnosť. Zaviazalo sa tiež k tomu, že Kyjev bude podporovať v reformách cielených na jeho vstup do EÚ aj NATO.



Bezpečnostná dohoda zahŕňa aj odsúdenie ruskej agresie či vyjadrenie neochvejnej podpory územnej celistvosti Ukrajiny.



Ľubľana sa tiež bude zasadzovať za vyšetrenie zločinov spáchaných na Ukrajine a žiada, aby Rusko nieslo zodpovednosť za spôsobené straty a škody aj obnovu Ukrajiny. V súlade s dohodou by tak mali ruské aktíva zostať zmrazené dovtedy, kým Moskva nezaplatí za škody, ktoré spôsobila Ukrajine.



Slovinsko a Ukrajina zároveň budú naďalej spolupracovať aj v oblasti tajných služieb, pričom sa budú snažiť napríklad predchádzať kybernetickým útokom či špionáži.



Podobný dokument už s Kyjevom podpísalo viacero krajín a na okraj štvrtkového summitu EPC aj Česko. Podľa predstaviteľov EÚ nemajú tieto bezpečnostné dohody rovnakú váhu ako dohoda o vzájomnej obrane členských krajín NATO. Predstavujú však akýsi prísľub na poskytnutie zbraní a inej pomoci Ukrajine s cieľom posilniť jej bezpečnosť či v budúcnosti odvrátiť akúkoľvek ďalšiu inváziu.