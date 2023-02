Bezpečnostnú konferenciu v Mníchove tradične sprevádzali demonštrácie

Mníchov 18. februára (TASR) - Tisícky demonštrantov protestovali v sobotu v bavorskej metropole Mníchov proti medzinárodnej bezpečnostnej konferencii, ktorá sa v tomto meste začala v piatok a potrvá do nedele. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Len na námestí Königplatz napočítala tamojšia polícia 2000 až 3000 demonštrantov pri protestnej akcii zväzu München steht auf (Mníchov vstáva), ktorý organizoval demonštrácie aj počas pandémie proti opatreniam súvisiacim s koronavírusom.



Na tradičnú demonštráciu "Aliancie za akciu proti bezpečnostnej konferencii NATO" na námestí Karlsplatz v centre Mníchova naopak prišlo len zhruba 1500 ľudí, čo je podľa polície menej, než sa očakávalo.



Na 59. Mníchovskej bezpečnostnej konferencii sa do nedele bude radiť 40 prezidentov a premiérov a takmer 100 ministrov predovšetkým o tom, ako ukončiť ruskú útočnú vojnu proti Ukrajine, spresňuje DPA.



Na konferencii sa zúčastňujú svetoví lídri vrátane nemeckého kancelára Olafa Scholza, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, americkej viceprezidentky Kamaly Harrisovej a najvyššie postaveného čínskeho diplomata Wanga I. V súvislosti s ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu neboli na konferenciu tento rok pozvaní predstavitelia Ruska.



Výročné podujatie už tradične sprevádzajú protesty a demonštrácie. Nepretržite je preto v uliciach Mníchova až do nedele nasadených približne 4800 policajtov, píše DPA.