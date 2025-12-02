< sekcia Zahraničie
Bezpilotná stíhačka Bayraktar Kizizelma zasiahla cieľ vo vzduchu
Očakáva sa, že po dokončení vývoja bude Kizilelma pôsobiť na palube vlajkovej lode tureckého vojenského námorníctva TCG Anadolu a tiež lietadlovej lode Mugem, ktorá je vo výstavbe.
Ankara 2. decembra (TASR) - Turecký výrobca dronov Baykar oznámil, že jeho bezpilotné stíhacie lietadlo Bayraktar Kizilelma úspešne zasiahlo a zničilo vzdušný cieľ pomocou strely vzduch-vzduch Gokdogan. TASR o tom píše podľa webu Naval News.
Podľa tlačovej správy spoločnosti Baykar bezpilotná stíhačka počas testovacích skúšok v oblasti Sinop úspešne zostrelila prúdové lietadlo pomocou strely vzduch-vzduch mimo vizuálny dosah (BVR). Označila to za prvý prípad, keď niečo podobné dokázalo bezpilotné lietadlo. Prevažná väčšina projektov bezpilotných lietadiel slúži predovšetkým pre misie vzduch-zem.
Spoločnosť Baykar tiež zverejnila video, na ktorom Kizilelma letí vo formácii s piatimi stíhačkami F-16 tureckých vzdušných síl zo základne Merzifon a predvádza koncept vzdušného boja budúcnosti prostredníctvom spoločných operácií s posádkou a bez posádky.
Kizilelma má podľa výrobcu nízky radarový prierez (RCS), vďaka čomu dokáže pomocou pokročilých palubných senzorov v predstihu detegovať nepriateľské lietadlá. Pre rozhodujúcu prevahu vo vzdušnom boji tak úspešne využíva koncept „vidieť bez toho, aby bol videný, a zasiahnuť bez toho, aby bol zasiahnutý“.
