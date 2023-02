Bezuhlá: Zmeny na ukrajinskom ministerstve obrany tento týždeň nebudú

Kyjev 6. februára (TASR) — Výmena na poste ukrajinského ministra obrany, ktorá má byť dôsledkom korupčných škandálov a bola avizovaná počas víkendu, sa tento týždeň neuskutoční. Podľa agentúry AFP to v pondelok uviedli viacerí ukrajinskí zákonodarcovia.



Poslankyňa parlamentu a členka výboru pre národnú bezpečnosť a obranu Marjana Bezuhlá pre ukrajinský verejnoprávny telerozhlas Suspiľne povedala, že tento týždeň "nebudú na ministerstve obrany žiadne demisie ani vymenúvania". Dodala, že vláda sa chce teraz sústrediť na vyhodnocovanie "rizík" pred očakávanou jarnou ofenzívou ruskej armády.



Táto informácia súvisí so správami, že súčasný minister obrany Olexij Reznikov bude čoskoro odvolaný z funkcie a nahradí ho súčasný šéf vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov. Uvedenú zmenu avizoval v nedeľu Davyd Arachamija, ktorý je predsedom parlamentnej frakcie proprezidentskej strany Sluha národa.



Britská stanica BBC v pondelok informovala, že Reznikov v komentári k svojmu údajnému odvolaniu a následnému vymenovaniu na post ministra pre strategický priemysel uviedol, že ho o tom zatiaľ nikto neinformoval. Ak by takúto ponuku od prezidenta alebo premiéra dostal, odmietol by ju, keďže si myslí, že na kvalitnú prácu na tomto poste nemá dostatočné schopnosti.



Reznikov, Budanov ani prezident Volodymyr Zelenskyj medializované správy o plánovanej reorganizácii v tzv. silovom rezorte nepotvrdili.



Reznikov, jedna z najznámejších tvárí vojenského odporu Ukrajiny proti Rusku, bol vymenovaný za ministra obrany v novembri 2021 a po vypuknutí vojny pomohol zabezpečiť pomoc Západu pre ukrajinské ozbrojené sily.



Ministerstvo obrany však sužujú korupčné škandály, za čo čoraz častejšie terčom kritiky. Tá sa vystupňovala po tom, ako ukrajinský novinár a autor projektu Naši groši (Naše peniaze) Jurij Nikolov zverejnil koncom januára výsledky vyšetrovania, podľa ktorých ministerstvo obrany nakupuje potraviny pre vojenské jednotky za premrštené ceny.



Jeho článok vyvolal veľký rozruch. V súvislosti s podpisovaním zmlúv na dodávku potravín za nadhodnotené ceny bol koncom januára odvolaný Reznikovov námestník.