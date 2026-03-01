< sekcia Zahraničie
BFMTV: Francúzsko presúva svoju lietadlovú loď do Stredozemného mora
Dôvod prerušenia nasadenia nie je bezprostredne známy, televízna stanica ale o presune informovala v čase pokračujúcich bojov na Blízkom východe.
Autor TASR
Paríž 1. marca (TASR) - Francúzsko presúva svoju lietadlovú loď Charles de Gaulle z Baltského mora do východnej časti Stredozemného mora, informovala v nedeľu stanica BFMTV s odvolaním sa na nemenované zdroje.
Skupina lodí francúzskeho námorníctva na čele s lietadlovou loďou pomenovanou po niekdajšom povojnovému lídrovi Charlovi de Gaullovi sa v Baltskom mori zúčastňovala na cvičení. Manévre ale podľa BFMTV predčasne ukončila a v týchto chvíľach sa vracia do východnej oblasti Stredozemného mora.
Dôvod prerušenia nasadenia nie je bezprostredne známy, televízna stanica ale o presune informovala v čase pokračujúcich bojov na Blízkom východe. Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu. Teherán reagoval odvetnými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu zdôraznil, že eskalácia medzi USA, Izraelom a Iránom sa musí skončiť. Paríž je však podľa neho pripravený nasadiť potrebné zdroje na ochranu svojich najbližších partnerov, ak o to požiadajú.
Francúzske jednotky sú na Blízkom východe prítomné na niekoľkých základniach, predovšetkým v Katare, Spojených arabských emirátoch a Jordánsku, ktoré sa spolu so základňami v Kuvajte a Bahrajne stali terčom iránskych odvetných úderov.
