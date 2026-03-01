Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
BFMTV: Francúzsko presúva svoju lietadlovú loď do Stredozemného mora

Na archívnej snímke z 23. feburára 2025 francúzska jadrová lietadlová loď Charles de Gaulle v prístave Subic, neďaleko filipínskeho hlavného meste Manila. Foto: TASR/AP

Dôvod prerušenia nasadenia nie je bezprostredne známy, televízna stanica ale o presune informovala v čase pokračujúcich bojov na Blízkom východe.

Autor TASR
Paríž 1. marca (TASR) - Francúzsko presúva svoju lietadlovú loď Charles de Gaulle z Baltského mora do východnej časti Stredozemného mora, informovala v nedeľu stanica BFMTV s odvolaním sa na nemenované zdroje.

Skupina lodí francúzskeho námorníctva na čele s lietadlovou loďou pomenovanou po niekdajšom povojnovému lídrovi Charlovi de Gaullovi sa v Baltskom mori zúčastňovala na cvičení. Manévre ale podľa BFMTV predčasne ukončila a v týchto chvíľach sa vracia do východnej oblasti Stredozemného mora.

Dôvod prerušenia nasadenia nie je bezprostredne známy, televízna stanica ale o presune informovala v čase pokračujúcich bojov na Blízkom východe. Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu. Teherán reagoval odvetnými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu zdôraznil, že eskalácia medzi USA, Izraelom a Iránom sa musí skončiť. Paríž je však podľa neho pripravený nasadiť potrebné zdroje na ochranu svojich najbližších partnerov, ak o to požiadajú.

Francúzske jednotky sú na Blízkom východe prítomné na niekoľkých základniach, predovšetkým v Katare, Spojených arabských emirátoch a Jordánsku, ktoré sa spolu so základňami v Kuvajte a Bahrajne stali terčom iránskych odvetných úderov.
