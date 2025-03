Sinan Selen:Rusko, Čína v Nemecku naberajú agentov v súkromnom sektore

Berlín 25. marca (TASR) - Zahraničné mocnosti vrátane Ruska a Číny podľa utorkového vyhlásenia viceprezidenta nemeckého Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) aktívne regrutujú agentov v súkromnom sektore s cieľom vykonávať sabotážne operácie v krajine. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



Na každoročnej bezpečnostnej konferencii v Berlíne viceprezident BfV Sinan Selen varoval štátne úrady a súkromné spoločnosti pred špionážou a sabotážami, proti ktorým by mali byť do budúcnosti dostatočne vybavené.



Moskva a Peking podľa Selena zintenzívnili nábor súkromných osôb, ktoré im majú spoločne s ich bezpečnostnými jednotkami, štátnymi médiami a diplomaciou pomáhať s dosiahnutím cieľov v zahraničí.



Viceprezident BfV poukázal na niekoľko prípadov podozrenia zo sabotáže v posledných mesiacoch vrátane incidentu na nemeckej vojnovej lodi alebo prípadoch podpaľačstva v Litve a Poľsku. Spomenul aj kybernetický útok proruskou hackerskou skupinou na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu vo februári.



Najvyšší predstaviteľ nemeckých ozbrojených síl generál Carsten Breuer na konferencii vyzval na konanie proti operáciám Moskvy v Európe. Oddeľovanie vnútornej a vonkajšej bezpečnosti Nemecka nazval "bránou pre ruské útoky".



Rusko bude podľa Breuera pripravené zaútočiť na Severoatlantickú alianciu za štyri až sedem rokov. "Nemecko nemôže schovávať hlavu do piesku, kým Rusko zvyšuje výrobu tankov a munície," dodal.